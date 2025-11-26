Meteoroloji'den Ege ve Marmara'ya kuvvetli rüzgar uyarısı: 26 Kasım 2025 hava durumu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre; ülkenin kuzey, iç ve batı bölgelerinde parçalı, yer yer yoğun bulutluluk bekleniyor. Ege kıyıları ile Edirne, Kırklareli ve Antalya çevreleri; ayrıca Mardin ve Diyarbakır’ın doğu kesimleriyle Batman’ın batısında sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışın görüleceği öngörülüyor.

Diğer bölgelerin ise az bulutlu ve açık bir gün geçireceği belirtiliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara’nın doğusu ile iç ve doğu bölgelerde pus ve yer yer sis etkili olabilir.

Rüzgar etkili olacak

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde kalmayı sürdüreceği ifade ediliyor. Rüzgârın çoğunlukla güney yönlerden hafif, zaman zaman orta şiddette; Marmara’nın batısı ile Kıyı Ege’de ise yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

Marmara’nın batısı ve Kıyı Ege’de beklenen kuvvetli rüzgâr nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması isteniyor.