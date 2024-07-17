Meteorolojiden Erzurum ve Ardahan'da kuvvetli yağış uyarısı

Erzurum ve çevresinde hava parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.

Yağışların Erzurum, Ardahan ve çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Erzurum ve çevresinde hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyretmesi, rüzgarın ise kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Meteoroloji kuvvetli yağış uyarısı yaparken, “Erzurum, Ardahan ve çevrelerinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek (ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgâr ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi) olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.” denildi.