Meteoroloji'den fırtına uyarısı! 19 Ocak 2025'te Doğu Karadeniz'e dikkat...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın günün ilk saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz için fırtına uyarısında bulundu. Yetkililer, ulaşımda yaşanabilecek olası aksamalara karşı vatandaşların tedbirli olması çağrısında bulundu.
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yarın günün ilk saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz'in batısında, zamanla Doğu Karadeniz genelinde batı ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına, yer yer 9 şiddetinde kuvvetli fırtına bekleniyor.
Denizde de etkili olacak fırtınanın akşam saatlerinden sonra kuvvetini kaybedeceği değerlendiriliyor.