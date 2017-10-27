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Meteoroloji'den fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce kuzey Ege'de fırtına beklendiği uyarısı yapıldı.

Meteoroloji'den fırtına uyarısı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, rüzgarın, kuzey Ege'de yarın öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın cumartesi günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Fırtına nedeniyle ulaşımda aksamaların meydana gelebileceği belirtildi.

Kaynak: AA

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