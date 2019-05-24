Meteorolojiden fırtına uyarısı

24 Mayıs 2019

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, söz konusu bölgelerde rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (60-80 km/saat), hamleli olarak yer yer kuvvetli fırtına (90-100 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: AA