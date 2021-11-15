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Meteorolojiden fırtına uyarısı

Karadeniz'in batısı, Ege Denizi'nin kuzeyi ve Marmara için fırtına uyarısı yapıldı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Meteoroloji tarafından Karadeniz'in batısı, Ege Denizi'nin kuzeyi ve Marmara için fırtına uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre, rüzgar, bugün akşam saatlerinden sonra Ege Denizi'nin kuzeyinde, yarın sabah saatlerinden itibaren Batı Karadeniz ve Marmara'da etkisini artırarak doğu ve kuzeydoğu yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek.

Fırtına, yarın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedecek.

 