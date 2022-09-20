Meteorolojiden fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Anadolu'nun bazı kesimlerinde yarın için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulundu.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, yarın sabah saatlerinden itibaren Van, Hakkari, Şırnak, Bingöl, Bitlis, Muş çevreleri ve Erzurum'da güney yönlerden esecek rüzgarın kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Ulaşımda aksamalar, çatı uçması ile ağaç ve direklerin devrilmesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Karadeniz

Orta ve Doğu Karadeniz'de yarın kuvvetli sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Karadeniz'de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın gece saatlerinden itibaren Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde, öğle saatlerinden itibaren ise Gümüşhane ve Bayburt çevresinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, özellikle iç kesimlerde yerel dolu yağışı, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.