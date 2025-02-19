Meteoroloji'den fırtına uyarısı: Yarın iki bölgeye dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yarın sabahtan itibaren rüzgarın Güney Ege'de fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Doğu Akdeniz'de ise rüzgarın günün ilk saatlerinden itibaren bölgenin batısında kuzey ve kuzeybatıdan, akşamdan itibaren de doğusunda kuzeydoğudan fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Cuma geceden itibaren etkisini kaybedeceği öngörülen fırtınalar nedeniyle ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.