Meteorolojiden fırtına ve kar uyarısı

Batı Karadeniz, Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de fırtına bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Batı Karadeniz'de rüzgarın, yarın sabah saatlerinden sonra batısında, zamanla genelinde kuzey ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın, çarşamba sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

Marmara'da rüzgarın, yarın sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi ve fırtınanın akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Kuzey Ege'de de rüzgarın, bugün akşam saatlerinden sonra güney ile güneybatıdan, yarın sabah saatlerinden itibaren kuzey ile zamanla genelinde kuzeyli yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde, yer yer 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, çarşamba sabah saatlerinde kuzeyinde ve öğle saatlerinde ise genelinde etkisini kaybedeceği değerlendiriliyor.

Güney Ege'de rüzgarın, bugün akşam saatlerinden sonra kuzeyinde, zamanla ise genelinde güneybatıdan, yarın sabah saatlerinden itibaren kuzeyi ile zamanla genelinde kuzey ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına, yer yer 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde esmesi öngörülüyor. Fırtınanın, Perşembe günü sabah saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Batı Akdeniz'de rüzgarın, yarın sabah saatlerinden sonra güney ve güneybatıdan, çarşamba günü kuzey ve kuzeybatı yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına, yer yer 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde esmesi ve fırtınanın, perşembe akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Öte yandan, Marmara Bölgesi ve Kuzey Ege'de de kuvvetli rüzgar ve fırtına öngörülüyor.

Rüzgarın, Marmara bölge geneli ile Kuzey Ege'de bugün güney ve güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli, zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde esmesi tahmin ediliyor.

Yarın sabah saatlerinden itibaren Marmara'nın kuzeyinden başlayarak kuvvetli rüzgarın yönünün kuzey ve kuzeydoğuya (poyraz) döneceği çarşamba sabah saatlerine kadar kuvvetli, Marmara Bölgesi'nin kuzey kesimlerinde ve Kuzey Ege kıyılarında kısa süreli fırtına şeklinde esmeye devam etmesi bekleniyor.

Fırtınaya bağlı ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri ile ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Karadeniz Bölgesi

Batı Karadeniz'de yoğun kar yağışı ve Karadeniz Bölgesi'nin genelinde kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Batı Karadeniz'de beklenen yağışların yarın akşam saatlerinden itibaren iç kesimlerde (Düzce, Bolu, Karabük , Kastamonu ve Çankırı) 20 cm. üzerinde yoğun kar, kıyı kesimlerde kuvvetli yağmur, zamanla yer yer karla karışık yağmur şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Kuvvetli yağmur ve yoğun kar yağışlarının perşembe sabah saatlerine kadar aralıklarla etkili olması öngörülüyor.

Bölgenin iç kesimlerinde (150-200 metre üzeri rakımlı yerlerde) yoğun kar yağışı sebebi ile buzlanma, don olayı, kuvvetli rüzgarla birlikte tipi, yüksek kesimlerde çığ tehlikesi, şehirlerarası otoban, kara yolları ve geçitlerde ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklar yaşanabileceği tahmin ediliyor.

Öte yandan, Karadeniz Bölgesi'nin genelinde kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.

Rüzgarın bu akşam saatlerinden itibaren güney güneydoğu yönlerden, Batı Karadeniz'de kuvvetli ve zaman zaman fırtına, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına şeklinde esmesi öngörülüyor.

Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın çarşamba sabah saatlerinden sonra Batı ve Orta Karadeniz'de, akşam saatlerinde ise Doğu Karadeniz'de etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Kar yağışı, rüzgar ve fırtınaya bağlı, ulaşımda aksamalar, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yayınlayacağı hava tahmin raporları ile anlık meteorolojik uyarıların takip edilmesi gerekiyor.