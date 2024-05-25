Meteoroloji'den gök gürültülü sağanak uyarısı: Yağışlar 4 gün daha sürecek!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 günlük hava durumu raporunu paylaştı. Gök gürültülü sağanak yağışların yurt genelinde salı gününe kadar etkili olması bekleniyor. Hava sıcaklıkları ise yağışla birlikte mevsim normallerinin 4 derece altına inecek. Peki, hafta sonunda hava nasıl olacak? İşte İstanbul, Ankara ve İzmir hava durumu...
Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkisini sürdürüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 günlük hava tahmin raporunu paylaştı. Gök gürültülü sağanak yağışların 3-4 gün daha yurt genelinde devam etmesi beklenirken hava sıcaklığının iç kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında seyretmesi bekleniyor.
Meteoroloji'nin günlük tahminine göre, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun doğusu, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Bursa, Bilecik, Sakarya ve Ankara çevreleri ile Orta Akdeniz'in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Osmaniye, Bayburt, Elazığ, Bingöl ve Tunceli çevreleri ile Adana'nın kuzey, Kahramanmaraş'ın batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda toz taşınımı bekleniyor.
Bölgelere göre hava durumu
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, Sakarya, Bilecik ve Bursa çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 27°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu
KIRKLARELİ °C, 25°C
Parçalı bulutlu
KOCAELİ °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu
EGE
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
DENİZLİ °C, 28°C
Parçalı bulutlu
İZMİR °C, 29°C
Parçalı bulutlu
MUĞLA °C, 28°C
Parçalı bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Orta Akdeniz'in Toroslar kesimi ile Doğu Akdeniz'in yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Osmaniye çevreleri ile Adana'nın kuzey, Kahramanmaraş'ın batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ADANA °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ANTALYA °C, 32°C
Parçalı bulutlu
BURDUR °C, 25°C
Parçalı bulutlu
HATAY °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri ile Ankara çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
KONYA °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİVAS °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Bayburt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ARTVİN °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TOKAT °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzeydoğu kesimleri ile Elazığ, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
KARS °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle ve akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
MALATYA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GAZİANTEP °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİİRT °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ŞANLIURFA °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı