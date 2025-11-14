Meteorolojiden Güneydoğu'da 5 il için toz taşınımı uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Siirt ve Mardin çevreleri için bu akşam ve gece saatlerinde toz taşınımı beklendiği uyarısında bulundu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu akşam ve gece saatlerinde Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Siirt ve Mardin'de toz taşınımı olacağı tahmin ediliyor.
Vatandaşların hava kalitesinde azalma, görüş mesafesinde düşme gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı - AA