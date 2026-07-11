Meteoroloji'den hafta sonu uyarısı: Kuvvetli sağanak etkili olacak

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, Türkiye genelinde hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında seyretmeye devam edecek. Yurdun büyük bölümünde az bulutlu ve açık bir hava beklenirken, kuzeydoğu kesimleri ile Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek.

Yağışların özellikle Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Artvin, Ardahan ve Kars çevreleri ile Samsun ve Sinop'un iç kesimlerinde etkili olması bekleniyor.

Ordu ve Giresun için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji, Ordu ve Giresun çevrelerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yer yer kuvvetli olacağını bildirdi. Vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı ve yağış anında etkisini artırabilecek kuvvetli rüzgara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Sıcaklıklarda önemli değişiklik beklenmiyor

Tahminlere göre hava sıcaklıklarında ülke genelinde önemli bir değişiklik yaşanmayacak. Güneydoğu Anadolu'da Diyarbakır ve Şanlıurfa'da termometreler 40 dereceyi gösterirken, Ege Bölgesi'nde sıcaklıklar 35-36 derece seviyelerinde olacak. Marmara'da ise sıcaklıklar 30-33 derece aralığında seyredecek.

Rüzgarın ise yurt genelinde kuzey yönlerden, Akdeniz'de ise güney yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.