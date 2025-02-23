Meteoroloji'den İstanbul dahil 11 ile kar uyarısı! Sıcaklık -6 dereceye düştü: Pazartesi okullar tatil mi?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) bugün için hava durumu tahminini paylaştı. Türkiye’nin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde kar yağışı, buzlanma ve don olaylarına karşı uyarıda bulundu. İstanbul dahil 11 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı yapılırken hava sıcaklıklarının salıdan itibaren yükselmesi beklendiği açıklandı. İstanbul Valisi Davut Gül, okulların tatil olup olmayacağına dair açıklama yaptı.
Sibirya kaynaklı soğuk hava dalgası, İstanbul dahil Türkiye’nin birçok bölgesinde etkisini gösterdi. Çarşamba günü başlayan kar yağışı beşinci gününe girerken, dün öğleden sonra bazı bölgelerde tipiye dönüştü. Meteoroloji yetkilileri, bu gece hava sıcaklığının önemli ölçüde düşeceğini belirterek, hissedilen sıcaklığın -6 dereceye kadar gerilediğini açıkladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) tahminlerine göre, Türkiye'nin kuzey, iç ve doğu bölgelerinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Marmara’nın doğusu, İç Anadolu’nun kuzeyi, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Kırklareli kıyıları, Aksaray, Nevşehir, Kayseri ve Siirt çevrelerinde kar yağışı bekleniyor.
📆23 Şubat 2025 Pazar— Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) February 23, 2025
☃️Kuvvetli Yağışlara Dikkat!
💨Kuvvetli Rüzgara Dikkat!
⚠️Buzlanma, Don ve Çığ Tehlikesi Uyarısı!
🌡️Hava Sıcaklığı: Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. pic.twitter.com/v7lh57PW0g
Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop çevresi ve Kastamonu’nun kıyı kesimlerinde ise yağışların yer yer kuvvetli olması öngörülüyor. Ülke genelinde özellikle kuzey, iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayları yaşanabileceği tahmin ediliyor.
Öte yandan, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun dik ve yüksek yamaçlarında çığ riski bulunduğu belirtilerek vatandaşların dikkatli olması gerektiği vurgulandı.
11 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 23 Şubat Pazar günü için yayımladığı uyarı haritasında İstanbul’un da aralarında bulunduğu 11 il için sarı ve turuncu kodlu uyarıda bulundu.
Haritaya göre, Artvin, İstanbul, Rize, Giresun, Samsun ve Trabzon için sarı kodlu uyarı verilirken, Artvin, Rize, Sinop, Zonguldak, Düzce, Kastamonu ve Bartın için ise turuncu kodlu uyarı yapıldı.
Hava ne zaman ısınacak?
Türkiye genelinde mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıklarının, salı gününden itibaren batı bölgelerden başlayarak artacağı tahmin ediliyor.
İstanbul’da pazartesi günü okullar tatil mi?
İstanbul Valisi Davut Gül, pazartesi günü okulların tatil olup olmayacağına dair yaptığı açıklamada, kararın hava durumuna bağlı olarak verileceğini belirtti.
Vali Gül, "Tatil işi benim isteğime bağlı ya da çok keyfi bir durum değil. Hava durumu kötüyse olur ama hava durumu iyiyse tatile gerek yok. Çocuklarımız öğretmenlerini özlemişlerdir, o heyecanla okullarına giderler. Ama gördüğümüz kadarıyla, meteoroloji tahminlerine baktığımız kadarıyla pazartesi hava güzel. İnşallah pazartesi gününden başlayarak okulun artık tadını çıkartacağız" dedi.
Bugün hava nasıl olacak? (23 Şubat Pazar 2025)
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde kuvvetli buzlanma ve don olayı bekleniyor.
EDİRNE °C, 4°C
Çok bulutlu
İSTANBUL °C, 3°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
KIRKLARELİ °C, 3°C
Çok bulutlu
KOCAELİ °C, 2°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
EGE
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde kuvvetli buzlanma ve don olayı bekleniyor.
AFYONKARAHİSAR °C, -1°C
Parçalı ve çok bulutlu
DENİZLİ °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR °C, 8°C
Parçalı bulutlu
MANİSA °C, 6°C
Parçalı bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde kuvvetli buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ADANA °C, 10°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
ANTALYA °C, 11°C
Parçalı bulutlu
HATAY °C, 7°C
Parçalı bulutlu
MERSİN °C, 9°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzeyi ile Aksaray, Nevşehir ve Kayseri çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde kuvvetli buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ANKARA °C, -1°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif kar yağışlı
ÇANKIRI °C, 0°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif kar yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 0°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif kar yağışlı
KONYA °C, -1°C
Çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Çok bulutlu ve bölge genelinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin genelinde kuvvetli buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, -2°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
DÜZCE °C, 1°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
KASTAMONU °C, -3°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ZONGULDAK °C, 1°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu ve bölge genelinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölgenin kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bölge genelinde kuvvetli buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin kıyı kesimlerinde kuzeyli ve yer yer güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına (40-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimlerinin dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA °C, 1°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
SAMSUN °C, 2°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
TOKAT °C, -1°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
TRABZON °C, 4°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde kuvvetli buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM °C, -12°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif kar yağışlı
KARS °C, -10°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif kar yağışlı
MALATYA °C, -1°C
Parçalı ve çok bulutlu
VAN °C, -5°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu
GAZİANTEP °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİİRT °C, 0°C
Parçalı ve çok bulutlu
ŞANLIURFA °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu