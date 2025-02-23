Meteoroloji'den İstanbul dahil 11 ile kar uyarısı! Sıcaklık -6 dereceye düştü: Pazartesi okullar tatil mi?

Sibirya kaynaklı soğuk hava dalgası, İstanbul dahil Türkiye’nin birçok bölgesinde etkisini gösterdi. Çarşamba günü başlayan kar yağışı beşinci gününe girerken, dün öğleden sonra bazı bölgelerde tipiye dönüştü. Meteoroloji yetkilileri, bu gece hava sıcaklığının önemli ölçüde düşeceğini belirterek, hissedilen sıcaklığın -6 dereceye kadar gerilediğini açıkladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) tahminlerine göre, Türkiye'nin kuzey, iç ve doğu bölgelerinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Marmara’nın doğusu, İç Anadolu’nun kuzeyi, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Kırklareli kıyıları, Aksaray, Nevşehir, Kayseri ve Siirt çevrelerinde kar yağışı bekleniyor.

📆23 Şubat 2025 Pazar

☃️Kuvvetli Yağışlara Dikkat!

💨Kuvvetli Rüzgara Dikkat!

⚠️Buzlanma, Don ve Çığ Tehlikesi Uyarısı!

🌡️Hava Sıcaklığı: Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. pic.twitter.com/v7lh57PW0g — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) February 23, 2025

Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop çevresi ve Kastamonu’nun kıyı kesimlerinde ise yağışların yer yer kuvvetli olması öngörülüyor. Ülke genelinde özellikle kuzey, iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayları yaşanabileceği tahmin ediliyor.

Öte yandan, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun dik ve yüksek yamaçlarında çığ riski bulunduğu belirtilerek vatandaşların dikkatli olması gerektiği vurgulandı.

11 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 23 Şubat Pazar günü için yayımladığı uyarı haritasında İstanbul’un da aralarında bulunduğu 11 il için sarı ve turuncu kodlu uyarıda bulundu.

Haritaya göre, Artvin, İstanbul, Rize, Giresun, Samsun ve Trabzon için sarı kodlu uyarı verilirken, Artvin, Rize, Sinop, Zonguldak, Düzce, Kastamonu ve Bartın için ise turuncu kodlu uyarı yapıldı.

Hava ne zaman ısınacak?

Türkiye genelinde mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıklarının, salı gününden itibaren batı bölgelerden başlayarak artacağı tahmin ediliyor.

İstanbul’da pazartesi günü okullar tatil mi?

İstanbul Valisi Davut Gül, pazartesi günü okulların tatil olup olmayacağına dair yaptığı açıklamada, kararın hava durumuna bağlı olarak verileceğini belirtti.

Vali Gül, "Tatil işi benim isteğime bağlı ya da çok keyfi bir durum değil. Hava durumu kötüyse olur ama hava durumu iyiyse tatile gerek yok. Çocuklarımız öğretmenlerini özlemişlerdir, o heyecanla okullarına giderler. Ama gördüğümüz kadarıyla, meteoroloji tahminlerine baktığımız kadarıyla pazartesi hava güzel. İnşallah pazartesi gününden başlayarak okulun artık tadını çıkartacağız" dedi.

Bugün hava nasıl olacak? (23 Şubat Pazar 2025)

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde kuvvetli buzlanma ve don olayı bekleniyor.

EDİRNE °C, 4°C

Çok bulutlu

İSTANBUL °C, 3°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

KIRKLARELİ °C, 3°C

Çok bulutlu

KOCAELİ °C, 2°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

EGE

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde kuvvetli buzlanma ve don olayı bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR °C, -1°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 8°C

Parçalı bulutlu

MANİSA °C, 6°C

Parçalı bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde kuvvetli buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ADANA °C, 10°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

ANTALYA °C, 11°C

Parçalı bulutlu

HATAY °C, 7°C

Parçalı bulutlu

MERSİN °C, 9°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzeyi ile Aksaray, Nevşehir ve Kayseri çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde kuvvetli buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA °C, -1°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif kar yağışlı

ÇANKIRI °C, 0°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 0°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif kar yağışlı

KONYA °C, -1°C

Çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu ve bölge genelinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin genelinde kuvvetli buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, -2°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

DÜZCE °C, 1°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

KASTAMONU °C, -3°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK °C, 1°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu ve bölge genelinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölgenin kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bölge genelinde kuvvetli buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin kıyı kesimlerinde kuzeyli ve yer yer güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına (40-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimlerinin dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 1°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

SAMSUN °C, 2°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

TOKAT °C, -1°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

TRABZON °C, 4°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde kuvvetli buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, -12°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif kar yağışlı

KARS °C, -10°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif kar yağışlı

MALATYA °C, -1°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, -5°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT °C, 0°C

Parçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu