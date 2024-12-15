Meteoroloji'den İstanbul dahil 13 ile sarı kodlu uyarı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara'nın güneyi, Ege, Batı Akdeniz ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına uyarısında bulundu. MGM tarafından bugün için İstanbul, İzmir, Sakarya, Bursa dahil 13 il için sarı kodlu uyarı yapıldı.
Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, yağışların Güney Marmara, Batı Akdeniz ve Ege kıyılarında kuvvetli yağmur ile sağanak, İç Anadolu'nun ve Batı Karadeniz'in bazı kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
Rüzgarın Güney Marmara, Ege Bölgesi, Batı Akdeniz ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli ve yer yer 4 ila 7 kuvvetinde kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin edilirken, ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve kar savrulması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.
Ayrıca, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun bazı kesimlerinde dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi, buzlanma ve don uyarısı yapıldı.
13 il için sarı kodlu uyarı yapıldı
MGM tarafından Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bursa, Çanakkale, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Manisa, Muğla, Sakarya, Tekirdağ ve Yalova için sarı kodlu kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.