Meteoroloji'den İstanbul dahil birçok şehre uyarı: Sağanak yağış kuvvetlenecek

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yurt genelinde önümüzdeki 24 saate ilişkin hava durumu tahminlerini yayımladı. Son değerlendirmelere göre Türkiye'nin büyük bölümünde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Marmara, Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'nun bazı kesimlerinde kuvvetli yağış beklenirken, güneydoğu illerinde Suriye kaynaklı toz taşınımı görülecek.

Hava sıcaklıkları düşecek

Meteoroloji'nin tahminlerine göre hava sıcaklıkları ülke genelinde 1 ila 3 derece azalacak. Sıcaklıkların iç ve batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, doğu bölgelerinde ise normallerin 2 ila 4 derece altında seyretmesi bekleniyor.

Rüzgarın genel olarak güneyli yönlerden, Trakya'da ise kuzeyden hafif ve zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli yağış beklenen iller açıklandı

Meteoroloji, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların bazı bölgelerde kuvvetini artıracağı uyarısında bulundu.

Marmara'nın batısında Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale ile Balıkesir'in kuzey ve batı kesimlerinde yerel kuvvetli yağış bekleniyor.

Ege'de ise İzmir, Aydın, Muğla ve Manisa'nın batı ilçelerinde yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Akdeniz'in batı kıyılarında gece saatlerinde kuvvetli sağanak öngörülürken, Şanlıurfa çevrelerinde de yerel kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji, kuvvetli yağışların neden olabileceği olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.

Suriye kaynaklı toz taşınımı devam ediyor

Yurdun güneydoğu kesimlerinde etkisini sürdüren Suriye kaynaklı toz taşınımının öğle saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Batman, Malatya ve Elazığ çevrelerinde toz taşınımının yer yer yoğunlaşacağı tahmin ediliyor.

Toz taşınımı nedeniyle hava kalitesinde düşüş, yağış görülen bölgelerde çamur şeklinde yağış ve ulaşımda aksamalar yaşanabileceği belirtilerek vatandaşlara tedbirli olmaları çağrısında bulunuldu.

İstanbul dahil Marmara genelinde sağanak

Marmara Bölgesi'nin tamamında parçalı ve çok bulutlu hava ile birlikte aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Bölgenin batısında yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

İstanbul'da sıcaklığın 20, Bursa'da 23, Çanakkale'de 19 ve Kırklareli'nde 18 derece olması bekleniyor.

Ege ve Akdeniz'de yağış etkisini artıracak

Ege Bölgesi genelinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek. İzmir'de akşam saatlerinden sonra, Muğla'da ise gece saatlerinden itibaren yağışların yerel olarak kuvvetlenmesi bekleniyor.

Bölgede sıcaklıkların İzmir ve Manisa'da 24, Denizli'de 23, Muğla'da 19 derece olacağı tahmin ediliyor.

Akdeniz'de de bölge genelinde sağanak yağış etkili olacak. Antalya'nın batı kıyılarında kuvvetli yağış beklenirken, Doğu Akdeniz'de toz taşınımı görülecek.

Sıcaklıkların Adana'da 28, Antalya'da 25, Hatay'da 27 ve Burdur'da 22 dereceye ulaşması bekleniyor.

Başkentte sabah saatlerine dikkat

İç Anadolu Bölgesi'nin kuzeybatısında sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ankara ve Eskişehir'de sabah saatlerinde, Çankırı'da ise öğleden sonra yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor.

Konya'da parçalı ve çok bulutlu hava beklenirken, sıcaklıkların Ankara ve Eskişehir'de 22, Çankırı ve Konya'da 23 derece olması öngörülüyor.

Karadeniz genelinde yağış bekleniyor

Batı Karadeniz'de gün boyunca aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek. Kastamonu'da yağışların öğle saatlerinden itibaren etkili olması bekleniyor.

Orta ve Doğu Karadeniz'de ise sağanak yağışların öğleden sonra başlaması tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların Bolu ve Zonguldak'ta 21, Düzce ve Kastamonu'da 22, Samsun'da 24, Trabzon ve Rize'de 25, Amasya'da 27 derece olması bekleniyor.

Doğu Anadolu'da sıcaklıklar mevsim normallerinin altında

Doğu Anadolu Bölgesi genelinde parçalı ve çok bulutlu hava ile birlikte aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Bölgede hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin edilirken, Erzurum ve Kars'ta 16, Van'da 17, Malatya'da 20 derece öngörülüyor.

Güneydoğu Anadolu'da hem sağanak hem toz taşınımı

Güneydoğu Anadolu Bölgesi genelinde sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Şanlıurfa çevreleri ile Mardin'in batısında yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Bölge genelinde toz taşınımının da etkili olması beklenirken, sıcaklıkların Diyarbakır'da 23, Mardin'de 22, Siirt'te 21 ve Şanlıurfa'da 24 derece olması öngörülüyor.