Meteoroloji'den İstanbul için sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji, hava durumu raporunu yayımladı. Buna göre, İstanbul dahil çok sayıda ile sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı. Yağışların, gece saatlerinden itibaren etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 7 Temmuz'da ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Buna göre, yurt genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, (Sinop hariç) Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz, İstanbul'un Anadolu Yakası ve İskenderun Körfezi ile Kocaeli, Sakarya ve Çorum çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile yurdun doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Güney Ege'de kuzeybatı, Doğu Akdeniz'de güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor.