Meteoroloji'den İstanbul ve 7 il için saatli uyarı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor (23 Temmuz)
Türkiye genelinde bunaltan sıcaklara yağış arası veriliyor. Meteoroloji'nin yeni hava tahminine göre hava sıcaklıkları iç kesimlerde 3 ile 5 derece birden azalacak. Başta İstanbul olmak üzere öğle saatlerinden sonra birçok il için gök gürültülü sağanak yağış uyarı yapıldı. Yağışların Edirne ve Tekirdağ çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. İşte İstanbul, Ankara ve İzmir hava durumu...
Türkiye genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkları bugünden itibaren düşüşe geçti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 23 Temmuz'a ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Başta İstanbul olmak üzere birçok il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı.
Son tahminlere göre, Marmara’nın kuzeyi, Göller yöresi, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri, Toroslar Mevkisi ile Çanakkale Afyonkarahisar, Konya’nın batısı, Bolu, Karabük, Kastamonu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların öğle saatlerinde Edirne ve Tekirdağ çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara’nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
Sıcaklıkların, iç kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
İllere göre hava durumu
EDİRNE °C, 33°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 33°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BURSA °C, 35°C
Az bulutlu
KOCAELİ °C, 34°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
A.KARAHİSAR °C, 36°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ °C, 42°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 42°C
Az bulutlu ve açık
ADANA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu
ANTALYA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 34°C
Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu
ISPARTA °C, 37°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANKARA °C, 36°C
Az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 36°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİVAS °C, 34°C
Az bulutlu
BOLU °C, 32°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 33°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP °C, 30°C
Az bulutlu
ZONGULDAK °C, 30°C
Az bulutlu
AMASYA °C, 37°C
Az bulutlu
ARTVİN °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 31°C
Az bulutlu
TRABZON °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 29°C
Parçalı bulutlu
KARS °C, 27°C
Az bulutlu
MALATYA °C, 38°C
Az bulutlu
VAN °C, 30°C
Az bulutlu
DİYARBAKIR °C, 42°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 41°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 42°C
Az bulutlu ve açık