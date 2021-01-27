Meteorolojiden kar ve fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Orta Karadeniz ve Doğu Akdeniz için fırtına uyarısında bulunurken, Bolu Dağı geçişinde de yoğun kar yağışı bekleniyor.

Genel Müdürlükten yapılan duyuruya göre, Orta Karadeniz'de rüzgarın, bugün öğle saatlerinden itibaren etkili olması, akşam saatlerinden sonra etkisini artırarak 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi öngörülüyor. Fırtınanın, yarın akşam saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Doğu Akdeniz'de de rüzgarın, akşam saatlerinden sonra etkisini artırarak 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın, yarın gece saatlerinde etkisini kaybedeceği öngörülüyor.

Bolu Dağı geçişi için uyarı

Öte yandan bugün akşam ve gece saatlerinde Bolu Dağı geçişi başta olmak üzere Batı Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Ankara'nın Kızılcahamam ve Çamlıdere ilçelerinde görülecek kar yağışlarının yer yer 5-15 santimetre kar örtüsü bırakması bekleniyor.

Bu nedenle ulaşımda aksamalar ve buzlanma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem taşıyor.