Meteorolojiden kar ve sağanak uyarısı

Hatay ve Osmaniye'de sağanak ve kar beklendiği bildirildi.

Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yarın sabah saatlerinden itibaren Osmaniye ve Hatay'da çok kuvvetli ve şiddetli sağanak, Osmaniye'nin doğu kesimleri ile Hatay'ın kuzeydoğusunda da kar yağışı beklendiği kaydedildi.

Açıklamada, meydana gelebilecek, sel, su baskını, kuvvetli rüzgar, fırtına, buzlanma, don ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklarla yüksek kesimlerde çığ tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Güneydoğu Anadolu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Güneydoğu Anadolu için yoğun kar uyarısında bulundu.

Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, Güneydoğu Anadolu'da beklenen yağışların yarın öğle saatlerinden itibaren bölgenin kuzeyinde yoğun kar, bölgenin güneyinde ise kuvvetli yer yer yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle güneydoğu yönlerden, 19 Ocak Çarşamba kuzey ve doğu yönlerden kuvvetli yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

Kuvvetli ve yoğun kar yağışlarının bölgenin batısında 19 Ocak'ta öğle saatlerinde, doğusunda ise 20 Ocak sabah saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Tipi, buzlanma, don olayı, bölgenin kuzeyinin yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Trakya'da hafta sonu kar yağışı bekleniyor

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da hafta sonu kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölgede ortalama 6 derece olan hava sıcaklığının cuma gününden itibaren sıfır dereceye düşeceği tahmin ediliyor.

Üç gün güneşli havanın hakim olacağı Trakya'da, cumartesi ve pazar günü kar yağışı bekleniyor.