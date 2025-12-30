Meteoroloji’den kar yağışı, fırtına ve don uyarısı: Denizde seferler iptal edildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava etkili olacak. Marmara’nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz ile Tekirdağ, Çorum, Tokat, Gaziantep, Adıyaman ve Kilis çevrelerinde yağış bekleniyor. Yağışların Marmara’nın batısı, Kıyı Ege ve Akdeniz kıyılarında yağmur ve sağanak; Güney Ege kıyılarında gök gürültülü sağanak; iç ve yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.

Sel ve su baskınına dikkat!

Meteoroloji, Güney Ege kıyıları ile Antalya’nın doğu ilçeleri ve Mersin’in batı kesimlerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı uyarısında bulundu. Bu bölgelerde sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde ise buzlanma ve don olayının yanı sıra pus ve yer yer sis bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının güneyli rüzgarların etkisiyle batı ve iç kesimlerde bir miktar artacağı, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik olmayacağı belirtildi. Buna rağmen sıcaklıkların ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor.

Kısa süreli fırtına etkili olacak

Rüzgarın genellikle güney ve batılı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği; Marmara, Karadeniz, Kıyı Ege ve İç Anadolu’nun doğusunda kuvvetli (40-60 km/saat), Orta ve Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerinde ise kısa süreli fırtına şeklinde (60-80 km/saat) etkili olacağı öngörülüyor.

Bölge bölge hava durumu

Bölgelere bakıldığında Marmara’da öğleden sonra güney ve doğu kesimlerle Tekirdağ çevrelerinde sağanak, akşam saatlerinden sonra yükseklerde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.

Ege genelinde sağanak, Güney Ege kıyılarında gök gürültülü sağanak, iç kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar görülecek.

Akdeniz’de akşam saatlerinden sonra başlayacak yağışların, Antalya’nın doğusu ve Mersin’in batısında kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

İç Anadolu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’da da yağmur, karla karışık yağmur ve kar yağışlarının yanı sıra buzlanma ve don riskine karşı uyarılarda bulunuldu.

Fırtına nedeniyle seferler iptal edildi

Marmara Denizi'nde rüzgarın, bugün öğle saatlerinden itibaren güney ve güneybatı, akşam saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğu yönlerden fırtına şeklinde etkisini göstermesi bekleniyor.

İstanbul Deniz Otobüsleri İşletmesi (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri İşletmesi'nin (BUDO) bu sabah yapılan bildirimlerinde planlanan seferleri iptal edildi.