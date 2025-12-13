Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı: 'Sarı' alarm vererek duyurdu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre, Türkiye’nin kuzey, iç ve doğu bölgelerinde havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu olması bekleniyor. Marmara’nın kuzeydoğusu, Batı Karadeniz ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları başta olmak üzere Çankırı, Iğdır, Batman, Mardin, Siirt ve Şırnak çevrelerinde yağmur ve sağanak öngörülüyor. Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Ardahan, Kars, Bingöl, Erzurum, Muş, Ağrı, Bitlis, Van ve Hakkari’de ise karla karışık yağmur ve kar etkili olacak. Diğer bölgelerde havanın az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor.

Kuvvetli sağanak yağış etkili olacak

Yağışların; Bartın, Sinop, Trabzon, Rize, Artvin ve Ardahan çevreleri ile Kastamonu’nun kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara’nın doğusu ile iç ve doğu bölgelerde pus ve yer yer sis görülebileceği, İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’da ise buzlanma ve don olayının etkili olacağı bildirildi.

Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenirken, rüzgarın çoğunlukla kuzey yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği ifade edildi. Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz’de rüzgarın batı ve kuzeybatıdan kuvvetli (40-60 km/saat) olacağı öngörülüyor.

Kar yağışı için 'sarı' alarm verildi

Öte yandan Meteoroloji, hava tahmin haritasında Artvin, Giresun, Rize, Trabzon ve Ardahan için “sarı” alarm vererek kar ve yağmur uyarısında bulundu.