Meteoroloji'den Karadeniz için fırtına uyarısı: 18 Ocak 2025'e dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Orta Karadeniz'de (Kastamonu-Sinop) rüzgarın, yarın ilk saatlerden itibaren batı ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın aynı gün öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi öngörülüyor.