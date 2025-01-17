Meteoroloji'den Karadeniz için fırtına uyarısı: 18 Ocak 2025'e dikkat!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın Kastamonu ve Sinop'ta fırtına beklendiğini bildirdi. Fırtınanın etkisini öğle saatlerine kadar sürdürmesi bekleniyor.
AA
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Orta Karadeniz'de (Kastamonu-Sinop) rüzgarın, yarın ilk saatlerden itibaren batı ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Fırtınanın aynı gün öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi öngörülüyor.