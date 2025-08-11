Meteoroloji'den kritik rapor! Marmara'da son 65 yılın en kurak temmuz ayı yaşandı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) yayımladığı son rapor, Türkiye'de Temmuz ayında yaşanan yağışların normalin çok altında kaldığını gösteriyor. Açıklanan verilere göre, ülke genelindeki yağış miktarı, önceki yıllara kıyasla ciddi bir düşüş yaşayarak kuraklık endişelerini gündeme getirdi. Özellikle Marmara Bölgesi, son 65 yılın en kurak Temmuz ayını yaşadı.

Yağış miktarında büyük düşüş

MGM'nin "2025 yılı Temmuz Ayı Alansal Yağış Raporu"na göre, Türkiye'de Temmuz ayında metrekareye düşen ortalama yağış miktarı 9.6 mm olarak kaydedildi. Bu değer, 1991-2020 arasındaki normal yağış miktarı olan 15.6 mm'nin yüzde 39, geçtiğimiz yılın Temmuz ayında gerçekleşen 32.7 mm'nin ise yüzde 71 altında kaldı.

Yağışlardaki bu belirgin azalma, Marmara Bölgesi, Ege'nin bazı kesimleri, Batı Karadeniz, İç Anadolu ve Akdeniz'in doğusu başta olmak üzere birçok bölgede yüzde 80'in üzerinde düşüşle kendini gösterdi. Diğer yandan, bazı iller bu durumun dışında kaldı. Karaman, Mersin ve Tunceli'de yağışlar normalin iki katına kadar çıkarken, Denizli, Burdur, Ankara, Samsun, Ordu, Gümüşhane, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Adıyaman ve Kars gibi illerde de yüzde 40'ın üzerinde artışlar kaydedildi.

Marmara Bölgesi'nde son 65 yılın en kurak temmuz ayı

Bölgesel verilere bakıldığında, Türkiye'nin tüm bölgeleri normalin altında yağış aldı. En büyük düşüş ise yüzde 95 ile Marmara Bölgesi'nde yaşandı. Bu durum, Marmara'nın son 65 yılın en az yağış alan Temmuz ayını geçirmesine yol açtı.

İl bazında yağış verileri incelendiğinde, Mersin ve Karaman yüzde 100'ün üzerinde artışla öne çıkarken, Yalova Temmuz ayında hiç yağış almayarak yüzde 100'lük bir azalma gösteren tek il oldu. En fazla yağış ise 89.0 mm ile Rize'de kaydedildi.

Yağışlı gün sayısı çoğu ilde 1 güne kadar düştü

Ortalama yağışlı gün sayısının Türkiye genelinde 2.8 gün olması (normali 3.2 gün), su kaynakları ve tarım sektörü için önemli bir risk taşıyor. Trabzon, Rize ve Erzurum gibi doğu illerinde yağışlı gün sayısı 10-15 gün arasında seyrederken, İstanbul, Sakarya, Bursa, İzmir ve Şanlıurfa gibi kalabalık ve tarımsal açıdan önemli şehirlerde bu sayı yer yer 1 güne kadar düştü.