Meteorolojiden kritik uyarı! Fırtına geliyor

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, yarın 12.00-22.00 saatlerinde Marmara ve Ege bölgelerinde rüzgarın kuzey yönlerden kuvvetli ve Ege'nin kıyı şeridinde yer yer hamleli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Vatandaşlardan, ulaşımda aksama, çatı uçması, ağaç veya direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.