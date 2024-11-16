Meteoroloji'den kritik uyarı: Kuvvetli sağanak kapıda (16 Kasım 2024 Cumartesi hava durumu)
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 16 Kasım 2024 Cumartesi gününe yönelik hava durumu tahminlerini paylaştı. Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Marmara, Ege, Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde kuvvetli yağışlar görülecek. Kıyı kesimlerde sağanak, yüksek bölgelerde kar yağışı etkili olacak. Hava sıcaklıkları Akdeniz dışında 2-4 derece düşecek, Marmara ve Kuzey Ege'de rüzgar zaman zaman kuvvetlenecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 16 Kasım Cumartesi gününe yönelik hava durumu tahminlerini yayımladı. Buna göre Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava etkili olacak. Özellikle Marmara, Ege, İç Anadolu, Karadeniz, Batı Akdeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde yağışlar bekleniyor.
Yağışların kıyı kesimlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak, iç kesimlerde ise yağmur, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun yüksek bölgelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kıyı Ege, Batı Akdeniz kıyıları ve Orta ile Doğu Karadeniz kıyılarında yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
Bölgelere göre hava durumu
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve doğusunun yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzeydoğudan yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olması bekleniyor.
BURSA 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, güney ve batısı sağanak yağışlı
EDİRNE 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
KOCAELİ 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak, kıyı kesimlerinin gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimlerde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
A.KARAHİSAR 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
DENİZLİ 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
İZMİR 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MANİSA 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz ile Adana, Mersin ve Osmaniye çevreleri ile Hatay'ın kıyı, Kahramanmaraş'ın batı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Batı Akdeniz'in kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ADANA 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.
HATAY 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MERSİN 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve doğusu ve Eskişehir çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
KAYSERİ 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı
KONYA 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
DÜZCE 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
KASTAMONU 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
ZONGULDAK 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimlerinin, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı, (Çorum hariç) iç kesimlerinin aralıklı yağmurlu, doğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
SAMSUN 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
TOKAT 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
TRABZON 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur, kuzey ve doğu kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu yüksekleri karla karışık yağmur ve zamanla kar yağışlı
KARS 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu yüksekleri karla karışık yağmur ve zamanla kar yağışlı
MALATYA 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı
VAN 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu yüksekleri karla karışık yağmur ve zamanla kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde Diyarbakır, Siirt ve Batman çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 16°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağışlı
GAZİANTEP 19°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
SİİRT 14°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağışlı
ŞANLIURFA 20°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu