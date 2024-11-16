Meteoroloji'den kritik uyarı: Kuvvetli sağanak kapıda (16 Kasım 2024 Cumartesi hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 16 Kasım Cumartesi gününe yönelik hava durumu tahminlerini yayımladı. Buna göre Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava etkili olacak. Özellikle Marmara, Ege, İç Anadolu, Karadeniz, Batı Akdeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde yağışlar bekleniyor.

Yağışların kıyı kesimlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak, iç kesimlerde ise yağmur, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun yüksek bölgelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kıyı Ege, Batı Akdeniz kıyıları ve Orta ile Doğu Karadeniz kıyılarında yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Bölgelere göre hava durumu

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve doğusunun yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzeydoğudan yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olması bekleniyor.

BURSA 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, güney ve batısı sağanak yağışlı

EDİRNE 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak, kıyı kesimlerinin gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimlerde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

A.KARAHİSAR 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

DENİZLİ 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

İZMİR 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz ile Adana, Mersin ve Osmaniye çevreleri ile Hatay'ın kıyı, Kahramanmaraş'ın batı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Batı Akdeniz'in kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve doğusu ve Eskişehir çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

KAYSERİ 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

KONYA 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

DÜZCE 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

KASTAMONU 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimlerinin, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı, (Çorum hariç) iç kesimlerinin aralıklı yağmurlu, doğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

TOKAT 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur, kuzey ve doğu kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu yüksekleri karla karışık yağmur ve zamanla kar yağışlı

KARS 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu yüksekleri karla karışık yağmur ve zamanla kar yağışlı

MALATYA 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı

VAN 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu yüksekleri karla karışık yağmur ve zamanla kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde Diyarbakır, Siirt ve Batman çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 16°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağışlı

GAZİANTEP 19°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

SİİRT 14°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağışlı

ŞANLIURFA 20°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu