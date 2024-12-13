Meteoroloji’den kritik uyarı: Kuvvetli yağış, çığ ve buzlanma tehlikesi! (13 Aralık hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde hava koşullarının zorlu geçeceğini belirterek şiddetli yağış, çığ tehlikesi ve buzlanma riskine karşı önemli uyarılar yaptı. Özellikle Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde olumsuz hava şartları nedeniyle vatandaşların dikkatli olmaları istendi.

Marmara’nın doğusu, Karadeniz Bölgesi, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Ardahan ve Sivas çevrelerinde yağış bekleniyor. Kıyı kesimlerinde yağmur, iç kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı etkili olacak. Özellikle Rize ve Artvin çevrelerinde yağmurun çok kuvvetli olması beklenirken, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yoğun kar yağışı ihtimali bulunuyor.

Çığ ve buzlanma tehlikesi

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda çığ tehlikesi bulunuyor. Dik ve eğimli yamaçlarda kar birikmesi nedeniyle çığ riski artarken, buzlanma ve don olaylarına karşı sürücülerin tedbirli olması gerekiyor.

Rüzgar ve fırtına uyarısı

Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Muğla çevresi, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yer yer kuvvetli rüzgar (40-60 km/sa) bekleniyor.

Meteoroloji’nin uyarıları

Şiddetli Yağış Uyarısı: Özellikle Rize ve Artvin çevresinde 100 kg/m²’ye varan yağışlar nedeniyle sel, su baskını ve heyelan riski bulunuyor. İç ve doğu kesimlerde sıcaklıkların düşmesiyle buzlanma ve don bekleniyor. Kuvvetli rüzgar, kar yağışı ve buzlanma, kara ve deniz ulaşımını olumsuz etkileyebilir.

Yetkililer, hava koşullarının anlık olarak takip edilmesi ve güvenlik tedbirlerinin alınması konusunda uyarılarda bulunuyor. Vatandaşların, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün resmi duyurularını yakından izlemeleri öneriliyor.

Bölgelere göre hava durumu

Marmara

Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güneyinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ÇANAKKALE 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

EDİRNE 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Ege

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR 5°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

DENİZLİ 11°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 15°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA 12°C

Parçalı ve az bulutlu

Akdeniz

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

ADANA 18°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 19°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY 16°C

Parçalı ve az bulutlu

KAHRAMANMARAŞ 11°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

MERSİN 17°C

Parçalı ve az bulutlu

İç Anadolu

Parçalı ve çok bulutlu, Sıvas çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gec saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA 4°C

Parçalı ve çok bulutlu

ÇANKIRI 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR 4°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİVAS 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Batı Karadeniz

Çok bulutlu, kıyı kesimlerinin aralıklı yağmurlu, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve zamanla kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU 3°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve zamanla kar yağışlı

DÜZCE 8°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

KASTAMONU 2°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve zamanla kar yağışlı

ZONGULDAK 9°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve zamanla kar yağışlı

Orta ve Doğu Karadeniz

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmurlu, zamanla iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Karadeniz'de yer yer kuvvetli, Rize ve Artvin çevrelerinde çok kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis olacağı tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA 9°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ARTVİN 5°C

Çok bulutlu, yer yer çok kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SAMSUN 11°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

TOKAT 5°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

TRABZON 11°C

Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmurlu, iç kesimlerinin yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Doğu Anadolu

Parçalı ve çok bulutlu, Van, Hakkari ve Aradahan çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunun yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM -4°C

Çok bulutlu

KARS 0°C

Çok bulutlu

MALATYA 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN 2°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Güneydoğu Anadolu

Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve Gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus bekleniyor.

DİYARBAKIR 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA 12°C

Parçalı ve çok bulutlu