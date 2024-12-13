Meteoroloji’den kritik uyarı: Kuvvetli yağış, çığ ve buzlanma tehlikesi! (13 Aralık hava durumu)
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 13 Aralık 2024 Cuma tarihine yönelik hava durumu tahminlerini yayınladı. Meteoroloji, bazı bölgelerde şiddetli yağış, çığ ve buzlanma tehlikesine karşı uyarılarda bulundu. Doğu Karadeniz'de yoğun kar ve sel riski varken, Doğu Anadolu'da çığ tehlikesi artıyor. Kuvvetli rüzgarlar ulaşımı olumsuz etkileyebilir. İşte 13 Aralık Cuma gününe yönelik hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde hava koşullarının zorlu geçeceğini belirterek şiddetli yağış, çığ tehlikesi ve buzlanma riskine karşı önemli uyarılar yaptı. Özellikle Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde olumsuz hava şartları nedeniyle vatandaşların dikkatli olmaları istendi.
Marmara’nın doğusu, Karadeniz Bölgesi, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Ardahan ve Sivas çevrelerinde yağış bekleniyor. Kıyı kesimlerinde yağmur, iç kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı etkili olacak. Özellikle Rize ve Artvin çevrelerinde yağmurun çok kuvvetli olması beklenirken, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yoğun kar yağışı ihtimali bulunuyor.
Çığ ve buzlanma tehlikesi
Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda çığ tehlikesi bulunuyor. Dik ve eğimli yamaçlarda kar birikmesi nedeniyle çığ riski artarken, buzlanma ve don olaylarına karşı sürücülerin tedbirli olması gerekiyor.
Rüzgar ve fırtına uyarısı
Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Muğla çevresi, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yer yer kuvvetli rüzgar (40-60 km/sa) bekleniyor.
Meteoroloji’nin uyarıları
Şiddetli Yağış Uyarısı: Özellikle Rize ve Artvin çevresinde 100 kg/m²’ye varan yağışlar nedeniyle sel, su baskını ve heyelan riski bulunuyor. İç ve doğu kesimlerde sıcaklıkların düşmesiyle buzlanma ve don bekleniyor. Kuvvetli rüzgar, kar yağışı ve buzlanma, kara ve deniz ulaşımını olumsuz etkileyebilir.
Yetkililer, hava koşullarının anlık olarak takip edilmesi ve güvenlik tedbirlerinin alınması konusunda uyarılarda bulunuyor. Vatandaşların, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün resmi duyurularını yakından izlemeleri öneriliyor.
Bölgelere göre hava durumu
Marmara
Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güneyinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ÇANAKKALE 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
EDİRNE 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
KIRKLARELİ 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
KOCAELİ 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Ege
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR 5°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
DENİZLİ 11°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 15°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA 12°C
Parçalı ve az bulutlu
Akdeniz
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.
ADANA 18°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA 19°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY 16°C
Parçalı ve az bulutlu
KAHRAMANMARAŞ 11°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
MERSİN 17°C
Parçalı ve az bulutlu
İç Anadolu
Parçalı ve çok bulutlu, Sıvas çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gec saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
ANKARA 4°C
Parçalı ve çok bulutlu
ÇANKIRI 5°C
Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR 4°C
Parçalı ve çok bulutlu
KONYA 5°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİVAS 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
Batı Karadeniz
Çok bulutlu, kıyı kesimlerinin aralıklı yağmurlu, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve zamanla kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU 3°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve zamanla kar yağışlı
DÜZCE 8°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu
KASTAMONU 2°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve zamanla kar yağışlı
ZONGULDAK 9°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve zamanla kar yağışlı
Orta ve Doğu Karadeniz
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmurlu, zamanla iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Karadeniz'de yer yer kuvvetli, Rize ve Artvin çevrelerinde çok kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis olacağı tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA 9°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ARTVİN 5°C
Çok bulutlu, yer yer çok kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
SAMSUN 11°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
TOKAT 5°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
TRABZON 11°C
Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmurlu, iç kesimlerinin yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
Doğu Anadolu
Parçalı ve çok bulutlu, Van, Hakkari ve Aradahan çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunun yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM -4°C
Çok bulutlu
KARS 0°C
Çok bulutlu
MALATYA 6°C
Parçalı ve çok bulutlu
VAN 2°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur ve kar yağışlı
Güneydoğu Anadolu
Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve Gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus bekleniyor.
DİYARBAKIR 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
GAZİANTEP 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİİRT 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
ŞANLIURFA 12°C
Parçalı ve çok bulutlu