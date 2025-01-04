Meteoroloji’den kritik uyarı: Kuvvetli yağış ve kar geliyor! (4 Ocak 2025 hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 4 Ocak 2025 tarihli hava durumu tahminlerine göre, Türkiye genelinde yağışlı hava etkisini sürdürüyor. Özellikle Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun batısı ve Karadeniz bölgesinde sağanak yağışlar beklenirken, yüksek kesimlerde kar yağışı öngörülüyor.

Yağışlı bölgeler ve beklentiler

Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun batısı, Batı ve Orta Karadeniz ile Giresun, Aksaray, Yozgat ve Kırşehir çevrelerinde yağış bekleniyor. Yağışlar, kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek. İzmir, Aydın, Zonguldak, Bartın ve Kastamonu kıyılarında kuvvetli yağışlar beklenirken, Muğla çevresinde şiddetli yağış öngörülüyor.

Hava sıcaklıkları ve rüzgar durumu

Hava sıcaklıklarının kuzeydoğu kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer bölgelerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan bölgelerde yer yer kuvvetli eseceği belirtildi.

Buzlanma, don ve çığ uyarısı

Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı beklenirken, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor. Ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olaylarına karşı tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.

Kuvvetli yağış uyarısı

İzmir, Aydın, Zonguldak ve Bartın’da kuvvetli, Muğla’da yer yer şiddetli yağışlar bekleniyor. Sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalı.

Buzlanma ve çığ tehlikesi uyarısı

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda çığ riski bulunuyor. Ayrıca buzlanma ve don nedeniyle sürücülerin dikkatli olması gerekiyor

Bölgelere göre hava durumu (Bugün hava nasıl olacak?)

Marmara

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ÇANAKKALE 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

EDİRNE 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İSTANBUL 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Ege

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, İzmir ve Aydın çevrelerinde kuvvetli; Muğla çevrelerinin şiddetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR 8°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

DENİZLİ 13°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

İZMİR 14°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

MUĞLA 10°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer şiddetli olması bekleniyor.

Akdeniz

Parçalı ve az bulutlu, batı kesimlerinin çok bulutlu, Batı Akdeniz'in aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA 18°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 14°C

Parçalı bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

HATAY 10°C

Parçalı ve az bulutlu

MERSİN 17°C

Parçalı ve az bulutlu

İç Anadolu

Parçalı bulutlu, bölgenin batısı ile Aksaray, Kırşehir ile Yozgat çevrelerinin aralıklı yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmurlu

ÇANKIRI 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmurlu

ESKİŞEHİR 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmurlu

KONYA 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu

Batı Karadeniz

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Kastamonu kıyılarının yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmurlu

DÜZCE 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

SİNOP 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

ZONGULDAK 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Orta ve Doğu Karadeniz

Parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra Orta Karadeniz ile Giresun çevreleri ve Trabzon'un batı ilçelerinin yağmur ve sağanak yağışlı yükseklerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA 12°C

Parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu yüksekleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlı

SAMSUN 16°C

Parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı

TOKAT 11°C

Parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu yüksekleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlı

TRABZON 14°C

Parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra batı ilçeleri sağanak yağışlı

Doğu Anadolu

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM -7°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS 0°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 7°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN 4°C

Parçalı ve az bulutlu

Güneydoğu Anadolu

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR 9°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 10°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 10°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 11°C

Az bulutlu ve açık