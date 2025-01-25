Meteoroloji'den kritik uyarı: Kuvvetli yağış ve kar geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 18 Ocak 2025 tarihine ilişkin hava durumu tahminlerini paylaştı. Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir havanın hakim olması bekleniyor. Bazı bölgelerde yağış etkisini gösterirken, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı görülecek.

Tahminlere göre, Marmara’nın güney ve doğusu, Ege, Batı Akdeniz, Batı Karadeniz’in batısı ile Eskişehir, Konya’nın güney ve batısı ve gece saatlerinde Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinde yağış bekleniyor.

Hangi illerde kar yağacak?

Yağışların büyük kısmı yağmur ve sağanak şeklinde olurken, şu bölgelerde kar ve karla karışık yağmur görülebilecek:

* Marmara’nın güneydoğusunun yüksekleri,

* İç Ege’nin yüksek kesimleri,

* Batı Akdeniz’in Toroslar mevkii,

* Batı Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri.

Kuvvetli yağış beklenen bölgeler

Meteoroloji, sabah saatlerinde Bursa’da, öğleden sonra ise Muğla’nın doğusu ve Antalya çevrelerinde yer yer kuvvetli yağış olabileceği uyarısında bulundu.

Buzlanma ve don uyarısı

Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayları görülebilir. Bunun yanında, pus ve yer yer sis oluşması da bekleniyor.

Hava sıcaklığı ve rüzgar

Yağışla birlikte, batı bölgelerde sıcaklıklar 3 ila 5 derece azalacak. Diğer bölgelerde ise hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgar, genellikle güneyli yönlerden, Güneydoğu Anadolu ve Marmara’da ise kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölgelere göre hava durumu

Marmara

Çok bulutlu, bölgenin güney ve doğusunun aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı olacağı tahmin ediliyor. Yağışların sabah Bursa'da kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis hadiseleri bekleniyor.

ÇANAKKALE 14°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, sabah aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

EDİRNE 12°C

Parçalı, ve çok bulutlu

İSTANBUL 11°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, sabah satlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 10°C

Parçalı, ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde sis ve puslu

Ege

Parçalı, zamanla çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı olacağı tahmin ediliyor. Yağışların, Muğla'nın doğu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. İç kesimlerde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR 10°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, yağmurlu, yüksekleri ile akşam il geneli karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DENİZLİ 13°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İZMİR 13°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

MUĞLA 11°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı olacağı tahmin ediliyor. Yağışların doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Akdeniz

Parçalı, batısı yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yükseklerininkarla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Yağışların, Antalya çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. İç Bölgenin iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA 18°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 15°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, yüksekleriini karla karışık yağmur ve kar yağışlı olacağı tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY 15°C

Parçalı ve az bulutlu

MERSİN 18°C

Parçalı ve az bulutlu

İç Anadolu

Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren Eskişehir çevreleri ile Konya'nın güney ve batısının aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR 5°C

Ççok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

KONYA 11°C

Parçalı bulutlu, güney ve doğu ilçelerinin aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

SİVAS 6°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

Batı Karadeniz

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısının aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yükseklerinin karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU 6°C

Çok bulutlu ve yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KASTAMONU 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve batısı yağmur ve karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

SİNOP 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Orta ve Doğu Karadeniz

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği, gece Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

ARTVİN 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece kuzey ve batısı hafif yağmurlu

SAMSUN 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece hafif yağmurlu

Doğu Anadolu

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM -3°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS -1°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN 3°C

Parçalı ve çok bulutlu

Güneydoğu Anadolu

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR 11°C

Parçalı bulutlu

GAZİANTEP 12°C

Parçalı bulutlu

SİİRT 10°C

Parçalı bulutlu

ŞANLIURFA 14°C

Parçalı bulutlu