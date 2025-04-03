Meteoroloji'den kritik uyarı! Kuvvetli yağış ve rüzgar geliyor (3 Nisan Perşembe hava durumu)

Her gün olduğu gibi pek çok vatandaş bugün de işe, okula veya gezmeye gitmeden önce hava durumunu kontrol ediyor. Bugün yaşadıkları illerde hava durumunun nasıl olacağını merak eden vatandaşlar arama motorlarında "Bugün hava nasıl olacak?", "3 Nisan Perşembe hava durumu" gibi sorgulamalar yapıyor.

Bugün hava nasıl olacak? (3 Nisan Perşembe hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 3 Nisan Perşembe gününe yönelik hava durumu tahminlerini yayımladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre, Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun kuzey ve batı kesimlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış öngörülüyor.

Doğu Karadeniz’in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda ise karla karışık yağmur ve kar yağışı görülebilir. Bu bölgelerde yaşayan vatandaşların ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli olması gerekiyor.

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor ve ülke genelinde mevsim normallerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgâr, genel olarak güneyli yönlerden hafif ve ara sıra orta kuvvette esecek. Ancak yarın (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda kuvvetli rüzgâr (40-60 km/saat) etkili olacak.

Meteoroloji’den kuvvetli rüzgâr uyarısı

Meteoroloji, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda sabah saatlerinden sonra güney ve güneybatı yönlerinden kuvvetli rüzgâr (40-60 km/saat) beklendiğini duyurdu. Olası çatı uçmaları, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

Bölgelere göre hava durumu

Marmara

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

Ege

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Akdeniz

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 21°C

Çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 19°C

Çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 19°C

Çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN °C, 19°C

Çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İç Anadolu

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

NEVŞEHİR °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

Batı Karadeniz

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KARABÜK °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SİNOP °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Orta ve Doğu Karadeniz

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, kıyılarının gök gürültülü sağanak, iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ARTVİN °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

Doğu Anadolu

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve batısını aralıklı yağmur ve sağanak, kuzeydoğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, yarın (Perşembe) sabah saatlerinden sonra bölgenin güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 10°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışı yağmur ve kar yağışlı

KARS °C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışı yağmur ve kar yağışlı

MALATYA °C, 15°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

VAN °C, 8°C

Çok bulutlu

Güneydoğu Anadolu

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve batısını sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SİİRT °C, 20°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 18°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı