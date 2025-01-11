Meteoroloji’den kritik uyarı: Marmara’da kuvvetli yağış etkili olacak!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 11 Ocak 2025 tarihli hava durumu tahminine göre, ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Marmara, Ege (Afyonkarahisar hariç), Batı Karadeniz, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Şırnak çevrelerinde sağanak yağmur bekleniyor. Bitlis, Van ve Hakkari çevrelerinde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı görülecek.

Yağış beklenen bölgeler

Yağışların, özellikle İstanbul, Kocaeli, Yalova, Tekirdağ ve Kırklareli çevreleri ile Çanakkale ve Balıkesir’in kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Bu bölgelerde yaşayan vatandaşların sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları gerekiyor.

Hava sıcaklığı ve rüzgar durumu

Hava sıcaklıklarının Marmara ve Güneydoğu Anadolu’da 3 ila 7 derece azalması beklenirken, diğer bölgelerde önemli bir değişiklik olmayacak ve sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Rüzgarın genellikle güney yönlerden, Marmara’da ise kuzeyden hafif ve orta kuvvette esmesi tahmin ediliyor.

Tehlikelere karşı uyarılar

Kuvvetli yağış uyarısı: Marmara’nın kuzey kesimlerinde yer yer etkili olacak sağanak yağışlar nedeniyle sel ve su baskını riskine karşı tedbir alınması gerekiyor.

Çığ ve buzlanma riski: Doğu Karadeniz’in yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu’nun dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor. Ayrıca iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayları nedeniyle ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların dikkatli olması öneriliyor.

Marmara

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Tekirdağ ve Kırklareli çevreleri ile Çanakkale, Bursa ve Balıkesir’in kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin doğusunda pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu sabah saatlerinde kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İSTANBUL 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerine kadar yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KIRKLARELİ 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Ege

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Afyonkarahisar hariç) yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde hafif buzlanma ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

İZMİR 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

MANİSA 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Akdeniz

Parçalı ve az bulutlu, bölgenin batısının yer yer çok bulutlu, Antalya çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

ADANA 19°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı

HATAY 15°C

Parçalı bulutlu

MERSİN 19°C

Parçalı ve az bulutlu

İç Anadolu

Parçalı ve az bulutlu, kuzeybatı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Eskişehir ve Ankara çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

ÇANKIRI 3°C

Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

KONYA 11°C

Parçalı ve az bulutlu

Batı Karadeniz

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

BOLU 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

DÜZCE 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SİNOP 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Orta ve Doğu Karadeniz

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA 12°C

Parçalı ve az bulutlu

ARTVİN 12°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 17°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 14°C

Parçalı ve az bulutlu

Doğu Anadolu

Parçalı ve az bulutlu, bölgenin güneydoğusunun yer yer çok bulutlu, Şırnak çevrelerinin yağmur, Bitlis, Van ve Hakkari çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM -1°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS -9°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 2°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren kar yağışlı

Güneydoğu Anadolu

Parçalı ve çok bulutlu, Bölgenin doğusunun yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

DİYARBAKIR 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yağmurlu

GAZİANTEP 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmurlu

ŞANLIURFA 14°C

Parçalı ve çok bulutlu