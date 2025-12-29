Meteoroloji’den kuvvetli kar, fırtına ve buzlanma uyarısı: Yurt genelinde kış şartları etkisini artırıyor! 29 Aralık 2025 hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son hava tahminlerine göre, Türkiye genelinde soğuk ve yağışlı hava etkisini sürdürüyor. Hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalarak ülke genelinde mevsim normallerinin altına düşmesi beklenirken, birçok bölgede kar, kuvvetli rüzgar, buzlanma ve don olayları görülecek.

Marmara

Marmara Bölgesi parçalı ve çok bulutlu bir havanın etkisi altında olacak. Bölgenin doğusunda aralıklı yağış beklenirken, kıyı kesimlerde yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve yükseklerde kar görülecek. Özellikle Sakarya çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olması öngörülüyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

Ege

Ege Bölgesi genelinde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olaylarıyla birlikte pus ve yer yer sis görülebileceği tahmin ediliyor.

Akdeniz

Akdeniz Bölgesinde parçalı ve çok bulutlu hava beklenirken, Hatay ve Osmaniye çevrelerinde sabah saatlerinde yağış etkili olacak. Yağışların kıyı kesimlerde yağmur ve karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde ise hafif kar şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don riski bulunurken, rüzgarın kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.

İç Anadolu

İç Anadolu Bölgesinde parçalı ve çok bulutlu hava öne çıkıyor. Bölgenin kuzey ve doğusunda hafif kar yağışı beklenirken, genelinde buzlanma, don, pus ve yer yer sis görülecek. Bölgenin güney kesimlerinde rüzgarın kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

Batı Karadeniz

Batı Karadeniz genelinde çok bulutlu ve yer yer kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışı etkili olacak. Kıyı kesimlerde rüzgarın kuvvetli ve zaman zaman fırtına şeklinde esmesi beklenirken, iç kesimlerde buzlanma ve don olayı görülecek. Zonguldak, Bartın, Düzce, Bolu, Karabük, Kastamonu ve Sinop’un kuzeybatısında yer yer 20 santimetrenin üzerinde kar yağışı tahmin ediliyor.

Orta ve Doğu Karadeniz

Orta ve Doğu Karadeniz’de parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Orta Karadeniz kıyılarında yağmur ve karla karışık yağmur, iç kesimlerde kar yağışı görülecek. Doğu Karadeniz genelinde ise karla karışık yağmur ve kar etkili olacak. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma, don, pus ve sis beklenirken, kıyılarda rüzgar kuvvetli esecek.

Doğu Anadolu Bölgesi

Doğu Anadolu Bölgesi genelinde çok bulutlu hava ile birlikte aralıklı kar yağışı öngörülüyor. Özellikle bölgenin güneydoğu kesimlerinde kar yağışlarının yer yer kuvvetli ve yoğun olması bekleniyor. Buzlanma, don ve sis olaylarına karşı dikkatli olunması istenirken, güneydoğu kesimlerde rüzgarın kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.

Güneydoğu Anadolu

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor. Bölgenin doğusunda karla karışık yağmur ve kar yağışı yer yer kuvvetli ve yoğun olacak. Mardin, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde 15-25 santimetreyi bulabilecek kar yağışı öngörülürken, buzlanma, don ve çığ riskine karşı uyarılar yapıldı. Rüzgarın bölgenin doğusunda kuvvetli esmesi bekleniyor.

Meteoroloji'den uyarı geldi

Meteoroloji duyurusunda; kuvvetli kar yağışı, rüzgar, buzlanma ve don nedeniyle başta ulaşım olmak üzere yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.