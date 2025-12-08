Meteoroloji’den kuvvetli kar ve sağanak uyarısı: Hava yeni haftada daha da soğuyor

Tahminlere göre bugün Türkiye’nin büyük kesiminde yağış görülecek.

Marmara, Ege’nin iç kesimleri, Akdeniz’in doğusu ile İç Anadolu’nun kuzey ve doğusunda sağanak yağış etkili olacak. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda ise kar yağışı bekleniyor.

8 ile kar, 3 ile sağanak uyarısı

MGM; Bitlis, Erzurum, Hakkari, Muş, Siirt, Van, Batman ve Şırnak için sarı kodlu kuvvetli kar yağışı uyarısı yaptı. Kar yağışının bölgede çarşamba gününe kadar devam edeceği belirtildi.

Adana, Mersin ve Hatay çevrelerinde ise kuvvetli sağanak yağış bekleniyor.

Marmara’nın kuzeyi, Batı Karadeniz ve Ege kıyılarında kuvvetli rüzgâr etkili olacak.

Bazı kentlerde günün en yüksek sıcaklıkları şöyle:

Kırklareli: 10 derece

İstanbul: 12 derece

Denizli: 13 derece

İzmir: 17 derece

Adana: 17 derece

Ankara: 11 derece

Samsun: 18 derece

Malatya: 9 derece

Erzurum: 5 derece

Diyarbakır: 14 derece

Gaziantep: 12 derece