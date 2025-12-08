Meteoroloji’den kuvvetli kar ve sağanak uyarısı: Hava yeni haftada daha da soğuyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yeni haftayla birlikte yurdun büyük bölümünde hava sıcaklıklarının düşeceğini ve yağışların etkisini artıracağını açıkladı. MGM, 8 il için kuvvetli kar, 3 il için kuvvetli sağanak uyarısında bulundu.
Tahminlere göre bugün Türkiye’nin büyük kesiminde yağış görülecek.
Marmara, Ege’nin iç kesimleri, Akdeniz’in doğusu ile İç Anadolu’nun kuzey ve doğusunda sağanak yağış etkili olacak. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda ise kar yağışı bekleniyor.
8 ile kar, 3 ile sağanak uyarısı
MGM; Bitlis, Erzurum, Hakkari, Muş, Siirt, Van, Batman ve Şırnak için sarı kodlu kuvvetli kar yağışı uyarısı yaptı. Kar yağışının bölgede çarşamba gününe kadar devam edeceği belirtildi.
Adana, Mersin ve Hatay çevrelerinde ise kuvvetli sağanak yağış bekleniyor.
Marmara’nın kuzeyi, Batı Karadeniz ve Ege kıyılarında kuvvetli rüzgâr etkili olacak.
Bazı kentlerde günün en yüksek sıcaklıkları şöyle:
Kırklareli: 10 derece
İstanbul: 12 derece
Denizli: 13 derece
İzmir: 17 derece
Adana: 17 derece
Ankara: 11 derece
Samsun: 18 derece
Malatya: 9 derece
Erzurum: 5 derece
Diyarbakır: 14 derece
Gaziantep: 12 derece