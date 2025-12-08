Google Haberler

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yeni haftayla birlikte yurdun büyük bölümünde hava sıcaklıklarının düşeceğini ve yağışların etkisini artıracağını açıkladı. MGM, 8 il için kuvvetli kar, 3 il için kuvvetli sağanak uyarısında bulundu.

Meteoroloji’den kuvvetli kar ve sağanak uyarısı: Hava yeni haftada daha da soğuyor

Tahminlere göre bugün Türkiye’nin büyük kesiminde yağış görülecek.

Marmara, Ege’nin iç kesimleri, Akdeniz’in doğusu ile İç Anadolu’nun kuzey ve doğusunda sağanak yağış etkili olacak. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda ise kar yağışı bekleniyor.

8 ile kar, 3 ile sağanak uyarısı

MGM; Bitlis, Erzurum, Hakkari, Muş, Siirt, Van, Batman ve Şırnak için sarı kodlu kuvvetli kar yağışı uyarısı yaptı. Kar yağışının bölgede çarşamba gününe kadar devam edeceği belirtildi.

Adana, Mersin ve Hatay çevrelerinde ise kuvvetli sağanak yağış bekleniyor.

Marmara’nın kuzeyi, Batı Karadeniz ve Ege kıyılarında kuvvetli rüzgâr etkili olacak.

Bazı kentlerde günün en yüksek sıcaklıkları şöyle:

Kırklareli: 10 derece 
İstanbul: 12 derece 
Denizli: 13 derece 
İzmir: 17 derece 
Adana: 17 derece 
Ankara: 11 derece 
Samsun: 18 derece 
Malatya: 9 derece 
Erzurum: 5 derece 
Diyarbakır: 14 derece 
Gaziantep: 12 derece 

