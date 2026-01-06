Meteoroloji’den kuvvetli rüzgar ve don uyarısı: Birçok bölgede yağış bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni hava durumu tahminini yayımladı. Buna göre Türkiye’nin kuzey, iç ve batı kesimlerinde parçalı ve çok bulutlu bir hava beklenirken, bazı bölgelerde yağış, kuvvetli rüzgar, buzlanma ve çığ riski ise devam ediyor.

Marmara sağanak yağışa teslim

Tahminlere göre Marmara’nın batısı, kıyı Ege, Bursa çevreleri ile Balıkesir’in kuzey ve batı kesimleri yağmur ve sağanak yağışlı geçecek. Batı Karadeniz’de ise Bolu, Karabük ve Kastamonu’nun güney kesimlerinde akşam saatlerinden itibaren yağış bekleniyor. Diğer bölgelerde hava genel olarak az bulutlu ve açık olacak.

Kuvvetli rüzgar etkili olacak

Meteoroloji, özellikle Trakya ve kıyı Ege’de güney yönlerden esecek rüzgarın zaman zaman kuvvetli olacağını duyurdu. Saatte 40 ila 60 kilometre hıza ulaşması beklenen rüzgar nedeniyle çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı uyarı yapıldı.

Don ve buzlanmaya dikkat!

İç ve doğu kesimlerde buzlanma, don, pus ve yer yer sis beklendiği belirtilirken, sürücülerin özellikle sabah ve gece saatlerinde dikkatli olmaları istendi. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesinin sürdüğü vurgulandı.

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmezken, Güneydoğu Anadolu’da sıcaklıkların mevsim normallerinin altında, diğer bölgelerde ise normal seyredeceği tahmin ediliyor.