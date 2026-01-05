Meteoroloji’den kuvvetli rüzgar ve yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son hava durumu tahminlerine göre, Marmara, Ege ve Batı Akdeniz’de kuvvetli lodos etkili olacak, kıyı kesimlerde ise yağmur ve sağanak yağış görülecek.

Tahminlere göre Kıyı Ege ile Balıkesir’in batı ilçeleri, Çanakkale, Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli çevrelerinde yağmur ve sağanak yağış etkili olacak. Rüzgarın, Marmara’nın batısı ve Kıyı Ege’de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat), Hatay’ın güneyinde ise kuzey ve doğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi öngörülüyor.

Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayları ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunuyor.

Mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıklarının, özellikle doğu kesimlerde artarak mevsim normallerinin üzerine çıkacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genel olarak güneyli yönlerden eseceği, güneydoğu kesimlerde ise kuzeyli yönlerden hafif ve zaman zaman orta kuvvette olacağı bildirildi.

Meteoroloji uyardı

Meteoroloji yetkilileri, kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi ile soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmelerine karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini vurguladı. Ayrıca buzlanma, don ve çığ riskine karşı da uyarılar yinelendi.