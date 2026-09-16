Meteoroloji’den kuvvetli sağanak uyarısı: Çok sayıda ili vuracak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Çorum, Muğla, Isparta, Burdur, Uşak, Afyonkarahisar ve Denizli ile Eskişehir’in doğusu ve Antalya’nın batısında yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak beklendiğini duyurdu. Sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksamalara karşı uyarı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bazı iller için gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu.
Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, yarın sabah saatlerinden sonra Ankara, Eskişehir'in doğusu, Çankırı, Kırıkkale, Çorum, Muğla, Antalya'nın batısı, Isparta, Burdur, Uşak, Afyonkarahisar ve Denizli'de yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.