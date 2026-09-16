Google Haberler

Meteoroloji’den kuvvetli sağanak uyarısı: Çok sayıda ili vuracak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Çorum, Muğla, Isparta, Burdur, Uşak, Afyonkarahisar ve Denizli ile Eskişehir’in doğusu ve Antalya’nın batısında yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak beklendiğini duyurdu. Sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksamalara karşı uyarı yapıldı.

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Meteoroloji’den kuvvetli sağanak uyarısı: Çok sayıda ili vuracak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bazı iller için gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, yarın sabah saatlerinden sonra Ankara, Eskişehir'in doğusu, Çankırı, Kırıkkale, Çorum, Muğla, Antalya'nın batısı, Isparta, Burdur, Uşak, Afyonkarahisar ve Denizli'de yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

AJet’ten 250 bin koltukluk kampanya: Yurt dışı 19 dolardan başlıyorAJet’ten 250 bin koltukluk kampanya: Yurt dışı 19 dolardan başlıyorŞirket Haberleri
Tarlada 10 TL, manavda 40 TL: Üretici hasattan memnun fiyattan dertliTarlada 10 TL, manavda 40 TL: Üretici hasattan memnun fiyattan dertliEkonomi
Kaynak: Anadolu Ajansı - AA
Çok Okunanlar