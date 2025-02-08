Meteoroloji'den kuvvetli sağanak yağış alarmı! 8 Şubat Cumartesi hava durumu: Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 8 Şubat 2025 tarihli hava durumu tahminlerini yayınladı. Ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz’in batı ve orta kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun güneybatısı ve doğusu ile Güneydoğu Anadolu’da yağış bekleniyor.

Kuvvetli yağış uyarısı

Adıyaman, Mardin, Malatya ve Elazığ’ın güney çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Bu bölgelerde su baskınları ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması gerekiyor.

İstanbul, Ankara ve İzmir’de hava durumu

İstanbul: İstanbul’da hafta sonu boyunca aralıklarla sağanak yağış etkisini sürdürecek. Cumartesi günü hava sıcaklığı 7-10 derece arasında değişirken, rüzgarın zaman zaman kuvvetli esmesi bekleniyor

Ankara: Gün boyunca çok bulutlu bir hava hakim olacak. Gece saatlerinde sıcaklık düşerek buzlanma ve don riski oluşturabilir.

İzmir: Parçalı bulutlu ve zaman zaman güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklık 12-16 derece aralığında seyredecek.

Doğu Anadolu’da çığ tehlikesi

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksek noktaları ile Doğu Anadolu’nun dik yamaçlarında çığ riski bulunuyor. Yetkililer, yüksek rakımlı bölgelerde yaşayan vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Gece ve sabah saatlerinde ise iç ve doğu kesimlerde buzlanma, don, pus ve sis görülebilir.