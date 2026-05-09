Meteoroloji’den kuvvetli sağanak yağış uyarısı: 4 bölgeye dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. Özellikle Marmara Bölgesi’nde Çanakkale dışında kalan iller, İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun büyük bölümü ile Batı Karadeniz’de sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek.

Aydın, Ardahan ve Kars çevrelerinde de yerel sağanak geçişleri bekleniyor.

Kuvvetli yağış uyarısı yapıldı

Meteoroloji, Düzce, Bolu ve Karabük çevreleri ile Ankara ve Eskişehir’in kuzey kesimlerinde yağışların yer yer kuvvetli olacağını bildirdi. Yetkililer; ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar ve kısa süreli kuvvetli rüzgara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini belirtti.

Ankara ve Eskişehir’de özellikle öğle saatlerinden sonra kuzey ilçelerde yağışların etkisini artırması bekleniyor.

İstanbul’da gök gürültülü sağanak bekleniyor

Marmara Bölgesi’nde İstanbul, Kırklareli ve Sakarya’da aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış öngörülüyor. İstanbul’da hava sıcaklığının 23 derece civarında seyretmesi beklenirken gün boyunca çok bulutlu hava etkili olacak.

Çanakkale’de ise yağış beklenmiyor.

Batı Karadeniz’de yağışlar güçlenecek

Batı Karadeniz’de Bolu, Düzce, Zonguldak ve Kastamonu çevrelerinde sağanak yağış bekleniyor. Özellikle Bolu, Düzce ve Karabük çevrelerinde yağışların öğle saatlerinde kuvvetlenebileceği tahmin ediliyor.

Bölgede hava sıcaklıkları 20-24 derece aralığında seyredecek.

İç Anadolu’da geniş alanlı yağış görülecek

İç Anadolu Bölgesi’nde Yozgat ve Sivas dışında kalan illerde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Konya’da öğle saatlerinde, Nevşehir’de ise akşam ve gece saatlerinde yağış etkili olacak.

Meteoroloji verilerine göre Ankara ve Eskişehir’de sıcaklıklar 23 derece civarında ölçülecek.

Sıcaklıklar mevsim normallerinde kalacak

Meteoroloji, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklemediğini açıkladı. Yurt genelinde sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle güney yönlerden, güneybatı kesimlerde ise kuzey yönlerden hafif ve zaman zaman orta kuvvette eseceği bildirildi.