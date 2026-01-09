Meteoroloji’den kuvvetli yağış, fırtına ve çığ uyarısı: Bugün (9 Ocak) hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre, Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava etkili olacak. Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kocaeli, Yalova, Bursa, Bilecik ve Sakarya çevrelerinde aralıklı yağış bekleniyor. Yağışların bazı bölgelerde kuvvetli olacağı, rüzgarın ise yer yer fırtına seviyesine ulaşacağı bildirildi.

Kuvvetli yağış bekleniyor

Yağışların Akdeniz ve Karadeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu’nun güneyinde yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu (Iğdır, Kars, Ağrı, Van ve Ardahan hariç) ile Hatay, Osmaniye ve Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetli yağış bekleniyor.

27 ile sarı kodlu uyarı

MGM'nin sarı kodlu uyardığı şehirler şu şekilde:

Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Kars, Kahramanmaraş, Muş, Ordu, Rize, Samsun, Siirt, Trabzon, Tunceli, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Osmaniye için sarı kodlu uyarı yayınladı.

Buzlanma ve çığ tehlikesine dikkat

Hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülürken, sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don riski bulunuyor. Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve eğimli kesimlerinde ise çığ tehlikesine dikkat çekildi.

Bölgelerde hava durumu

Marmara:

Parçalı ve çok bulutlu. Kocaeli, Yalova, Bursa, Sakarya ve Bilecik çevrelerinde yağmur, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. Bölgenin kuzeyinde rüzgârın batı ve kuzeybatıdan kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi öngörülüyor.

Ege:

Parçalı ve çok bulutlu. Sabah saatlerinde bölge genelinde, gece saatlerinde ise İzmir, Aydın ve Muğla’nın kıyı kesimlerinde yağış bekleniyor. Kıyılarda yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar etkili olacak. Güney kıyılarda kuvvetli rüzgâr görülebilir.

Akdeniz:

Parçalı ve çok bulutlu. Orta ve Doğu Akdeniz kıyıları ile sabah saatlerinde Antalya çevrelerinde yağmur ve sağanak bekleniyor. İç kesimlerde karla karışık yağmur, yükseklerde kar görülecek. Hatay ve Osmaniye çevrelerinde yağışların öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

İç Anadolu:

Parçalı ve çok bulutlu. Bölge genelinde aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur, kuzey kesimlerin yükseklerinde kar yağışı tahmin ediliyor.

Batı Karadeniz:

Parçalı ve çok bulutlu. Kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. Kıyılarda kuvvetli rüzgâr ve kısa süreli fırtına görülebilir.

Orta ve Doğu Karadeniz:

Parçalı ve çok bulutlu. Kıyılarda yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar etkili olacak. Doğu Karadeniz ve Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetli yağış beklenirken, yüksek kesimlerde çığ riski bulunuyor.

Doğu Anadolu:

Parçalı ve çok bulutlu. Bölge genelinde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. Kuzey ve doğu kesimlerde yer yer kuvvetli yağış görülebilir. Bölgede buzlanma, don ve yüksek kesimlerde çığ tehlikesi bulunuyor.

Güneydoğu Anadolu:

Parçalı bulutlu. Bölge genelinde yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerde kar yağışı bekleniyor. Doğu kesimlerde rüzgârın kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi tahmin ediliyor.

Sel, su baskını, çatı uçması ve buzlanmaya dikkat!

Meteoroloji, sel ve su baskını, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, buzlanma ve çığ gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.