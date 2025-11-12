Meteoroloji’den kuvvetli yağış uyarısı: 13 ilde sağanak bekleniyor

Meteoroloji, Marmara’nın doğusu ile Karadeniz, Akdeniz ve Doğu Anadolu’nun batısında gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini açıkladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Marmara’nın doğusu ile Batı ve Orta Karadeniz başta olmak üzere çok sayıda ilde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Yağışların özellikle Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının doğu bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer bölgelerde ise mevsim normalleri civarında seyredeceği belirtildi.

Rüzgârın Marmara, Ege, İç Anadolu ile Batı ve Orta Karadeniz’de kuzey yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği bildirildi.

Meteoroloji, ani sel, su baskını, yıldırım ve kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olması uyarısında bulundu.