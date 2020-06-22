Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı

22 Haziran 2020

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün duyurusuna göre, bugün ülke geneli parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.

Marmara, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı Karadeniz ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Isparta, Burdur, Giresun ve Gümüşhane çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Hava sıcaklığının iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor.

6 ilde için "kuvvetli sağanak"

Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Yalova, Kocaeli ve Sakarya'da kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün öğle saatlerinden itibaren Trakya ile Marmara'nın güney ve doğusunda (Çanakkale'nin doğusu, Balıkesir, Bursa, Yalova, Kocaeli ve Sakarya) yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak görüleceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli rüzgar, sel, su baskını, yıldırım, çatı uçması, dolu, eğimin yüksek olduğu yerlerde heyelan, ulaşımda aksama gibi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

"Sel, su baskını, yıldırım, dolu, heyelan ve rüzgar" uyarısı

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü, Marmara'nın doğusu ile Trakya için yerel kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bugün öğle saatlerinden itibaren Trakya (Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ) ile Marmara'nın doğusunda (Yalova, Kocaeli ve Sakarya) yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği belirtildi.

Açıklamada, kuvvetli yağış dolayısıyla bu bölgelerde sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, eğimin yüksek olduğu yerlerde heyelan, ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.

Kaynak: AA