Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı

Marmara Bölgesi genelinde yarın için kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, yarın sabah saatlerinden itibaren bölge genelinde beklenen sağanağın, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova ve Tekirdağ çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Yağışın neden olabileceği sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Kıyı Ege için gök gürültülü sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, yarın sabah saatlerinden itibaren Kıyı Ege'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın, İzmir ve Aydın çevreleri ile Manisa'nın kuzey ve batısında kuvvetli, Muğla çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.