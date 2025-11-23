Meteoroloji’den kuvvetli yağış uyarısı

MGM, özellikle Çanakkale ve Balıkesir’in batı kıyılarında yağışların yer yer kuvvetli olacağı uyarısında bulundu.

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmezken, yurt genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Rüzgârın genellikle güneyli yönlerden, Güneydoğu Anadolu’da ise kuzeyli yönlerden hafif ve ara sıra orta kuvvette eseceği bildirildi.

Kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji, özellikle Çanakkale ve Balıkesir’in batı kıyılarında sabah saatlerinden itibaren görülebilecek kuvvetli yağışlara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.

Bölgelerde hava durumu şöyle

Marmara

Bölge genelinde parçalı ve çok bulutlu hava hâkim. Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Bursa: 22°C – Öğle sonrası sağanak ve gök gürültülü sağanak

Çanakkale: 19°C – Sabah saatlerinde yerel kuvvetli yağış

Edirne: 21°C – Aralıklı sağanak

İstanbul: 20°C – Akşam saatlerinde sağanak

Ege

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinde aralıklı sağanak geçişleri etkili olacak. Sabah saatlerinde iç kesimlerde pus ve sis görülecek.

Afyonkarahisar: 20°C – Akşam saatlerinden sonra sağanak

Denizli: 23°C – Akşam saatlerinde yağış

İzmir: 23°C – Gün boyunca sağanak aralıklarla etkili

Muğla: 21°C – Sağanak ve gök gürültüsü

Akdeniz

Bölgenin batısında bulutlanma artarken sağanak yağış bekleniyor.

Adana: 30°C – Parçalı ve az bulutlu

Antalya: 27°C – Gece saatlerinde sağanak

Hatay: 24°C – Az bulutlu

Isparta: 20°C – Gece sağanak yağış

İç Anadolu

Parçalı bulutlu, kuzeybatısında yer yer sağanak geçişleri bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve sis görülecek.

Ankara: 21°C – Akşam saatlerinde kuzeybatıda sağanak

Eskişehir: 17°C – Akşam saatlerinden sonra yağış

Kayseri: 20°C – Az bulutlu

Konya: 24°C – Az bulutlu

Batı Karadeniz

Parçalı ve az bulutlu başlayan gün, batı kesimlerde yağışla devam edecek.

Bolu: 21°C – Akşam yağışlı

Düzce: 21°C – Akşam yağışlı

Sinop: 26°C – Parçalı bulutlu

Zonguldak: 23°C – Akşam yağışlı

Orta ve Doğu Karadeniz

Az bulutlu ve parçalı bulutlu hava bekleniyor. İç kesimlerde sabah ve gece pus ile sis görülecek.

Amasya: 22°C – Az bulutlu

Rize: 23°C – Az bulutlu

Samsun: 27°C – Parçalı bulutlu

Trabzon: 23°C – Az bulutlu

Doğu Anadolu

Bölge genelinde az bulutlu hava hakim. Sabah ve gece saatlerinde sis bekleniyor.

Erzurum: 11°C

Kars: 14°C

Malatya: 11°C

Van: 13°C

Güneydoğu Anadolu

Az bulutlu bir gün bekleniyor. Bölgenin kuzeyinde sabah ve gece sis etkili olabilir.

Diyarbakır: 18°C – Az bulutlu

Gaziantep: 23°C – Az bulutlu

Mardin: 21°C – Az bulutlu

Siirt: 19°C – Az bulutlu