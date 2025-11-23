Meteoroloji’den kuvvetli yağış uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 23 Kasım pazar gününe ilişkin hava tahmin raporunu yayımladı. Buna göre, yurdun iç ve batı kesimlerinde parçalı yer yer çok bulutlu hava hâkim olurken; Marmara, Ege, Batı Akdeniz ile İç Anadolu’nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz’in batı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
MGM, özellikle Çanakkale ve Balıkesir’in batı kıyılarında yağışların yer yer kuvvetli olacağı uyarısında bulundu.
Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmezken, yurt genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
Rüzgârın genellikle güneyli yönlerden, Güneydoğu Anadolu’da ise kuzeyli yönlerden hafif ve ara sıra orta kuvvette eseceği bildirildi.
Kuvvetli yağış uyarısı
Meteoroloji, özellikle Çanakkale ve Balıkesir’in batı kıyılarında sabah saatlerinden itibaren görülebilecek kuvvetli yağışlara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.
Bölgelerde hava durumu şöyle
Marmara
Bölge genelinde parçalı ve çok bulutlu hava hâkim. Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Bursa: 22°C – Öğle sonrası sağanak ve gök gürültülü sağanak
Çanakkale: 19°C – Sabah saatlerinde yerel kuvvetli yağış
Edirne: 21°C – Aralıklı sağanak
İstanbul: 20°C – Akşam saatlerinde sağanak
Ege
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinde aralıklı sağanak geçişleri etkili olacak. Sabah saatlerinde iç kesimlerde pus ve sis görülecek.
Afyonkarahisar: 20°C – Akşam saatlerinden sonra sağanak
Denizli: 23°C – Akşam saatlerinde yağış
İzmir: 23°C – Gün boyunca sağanak aralıklarla etkili
Muğla: 21°C – Sağanak ve gök gürültüsü
Akdeniz
Bölgenin batısında bulutlanma artarken sağanak yağış bekleniyor.
Adana: 30°C – Parçalı ve az bulutlu
Antalya: 27°C – Gece saatlerinde sağanak
Hatay: 24°C – Az bulutlu
Isparta: 20°C – Gece sağanak yağış
İç Anadolu
Parçalı bulutlu, kuzeybatısında yer yer sağanak geçişleri bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve sis görülecek.
Ankara: 21°C – Akşam saatlerinde kuzeybatıda sağanak
Eskişehir: 17°C – Akşam saatlerinden sonra yağış
Kayseri: 20°C – Az bulutlu
Konya: 24°C – Az bulutlu
Batı Karadeniz
Parçalı ve az bulutlu başlayan gün, batı kesimlerde yağışla devam edecek.
Bolu: 21°C – Akşam yağışlı
Düzce: 21°C – Akşam yağışlı
Sinop: 26°C – Parçalı bulutlu
Zonguldak: 23°C – Akşam yağışlı
Orta ve Doğu Karadeniz
Az bulutlu ve parçalı bulutlu hava bekleniyor. İç kesimlerde sabah ve gece pus ile sis görülecek.
Amasya: 22°C – Az bulutlu
Rize: 23°C – Az bulutlu
Samsun: 27°C – Parçalı bulutlu
Trabzon: 23°C – Az bulutlu
Doğu Anadolu
Bölge genelinde az bulutlu hava hakim. Sabah ve gece saatlerinde sis bekleniyor.
Erzurum: 11°C
Kars: 14°C
Malatya: 11°C
Van: 13°C
Güneydoğu Anadolu
Az bulutlu bir gün bekleniyor. Bölgenin kuzeyinde sabah ve gece sis etkili olabilir.
Diyarbakır: 18°C – Az bulutlu
Gaziantep: 23°C – Az bulutlu
Mardin: 21°C – Az bulutlu
Siirt: 19°C – Az bulutlu