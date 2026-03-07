Meteoroloji’den kuvvetli yağış uyarısı: Sıcaklıklar düşecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava etkili olacak. Karadeniz kıyıları (Düzce hariç) ile Mersin, Malatya, Şanlıurfa ve Siirt çevrelerinde yağmur ve sağanak beklenirken, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’da karla karışık yağmur ve kar yağışı görülecek.

Kayseri, Sivas, Diyarbakır, Mardin ve Batman çevrelerinde de yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Yağışların Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Mardin, Batman ve Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji ayrıca sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege, İç Anadolu ile Karadeniz’in iç kesimlerinde pus ve sis görülebileceğini bildirdi. İç ve doğu bölgelerde ise buzlanma ve don olayına karşı dikkatli olunması istendi.

Çığ ve kar erimesi riski

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarında çığ tehlikesi ve kar erimesi riski bulunduğu belirtildi. Yetkililer, özellikle dağlık bölgelerde yaşayan vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini vurguladı.

Sıcaklıklar düşecek

Meteoroloji verilerine göre hava sıcaklıklarının ülke genelinde 2 ila 4 derece azalması bekleniyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden hafif ve orta kuvvette, Akdeniz’in iç kesimleri ile İç Anadolu’nun güneyinde zaman zaman kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

Bölge bölge hava durumu

Marmara Bölgesi’nde parçalı ve çok bulutlu hava beklenirken, sabah ve gece saatlerinde sis ve pus etkili olacak. İstanbul’da sıcaklığın 11 derece civarında seyretmesi bekleniyor.

Ege Bölgesi’nde parçalı bulutlu bir hava görülürken, iç kesimlerde buzlanma ve don riski bulunuyor. İzmir’de sıcaklık 17 dereceye kadar çıkacak.

Akdeniz’de Mersin çevrelerinde sağanak yağış beklenirken, bölgenin iç kesimlerinde kuvvetli rüzgar etkili olacak.

İç Anadolu’da Kayseri ve Sivas çevrelerinde hafif kar yağışı öngörülürken, bölge genelinde buzlanma ve don riski bulunuyor.

Karadeniz’de kıyı kesimlerde yağmur, iç kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

Doğu Anadolu’da aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışı etkili olacak. Erzurum ve Kars’ta sabah saatlerinde kar yağışı görülmesi bekleniyor.

Güneydoğu Anadolu’da ise Siirt ve Şanlıurfa çevrelerinde yağmur, Diyarbakır, Mardin ve Batman çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı tahmin ediliyor. Bu bölgelerde yağışların yer yer kuvvetli olabileceği ifade edildi.