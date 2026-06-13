Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı: Sıcaklıklar düşecek

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batı kesimleri ile Gaziantep, Kilis ve Van'ın doğusunda sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek.

Yağışların; İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Edirne'nin güneyi, Çanakkale, Adana, Osmaniye, Çorum ve Tokat çevreleri ile Hatay'ın batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Sel ve su baskını uyarısı

Meteoroloji, kuvvetli yağış beklenen bölgelerde sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, ulaşımda aksamalar ve yağış anında etkili olabilecek kuvvetli rüzgara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini bildirdi.

Özellikle İç Anadolu, İç Ege ve Akdeniz'in iç kesimlerinde gün boyunca etkisini gösterecek yağışların yer yer kısa sürede kuvvetlenebileceği değerlendiriliyor.

Marmara ve Kuzey Ege'de kuvvetli rüzgar

Rüzgarın genel olarak kuzeyli yönlerden hafif ve orta kuvvette esmesi beklenirken, Marmara Bölgesi, Kuzey Ege kıyıları ile Doğu Anadolu'nun batısında zaman zaman saatte 40 ila 60 kilometre hızla kuvvetli esmesi öngörülüyor.

Yetkililer, kuvvetli rüzgar nedeniyle çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması çağrısında bulundu.

Batıda sıcaklıklar düşüyor

Meteoroloji'nin tahminlerine göre hava sıcaklıkları batı kesimlerde 5 ila 7 derece azalacak. Diğer bölgelerde ise sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Yağışlı sistemin etkisiyle İstanbul'da sıcaklığın 24 derece, Ankara'da 22 derece, İzmir'de 29 derece ve Antalya'da 27 derece seviyelerinde seyretmesi bekleniyor.

Öte yandan Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yağışın daha sınırlı alanlarda görüleceği, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da sıcaklıkların 36 dereceye kadar çıkacağı tahmin ediliyor.