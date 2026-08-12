Meteoroloji’den kuvvetli yağış uyarısı: Su baskını ve sele dikkat

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yurdun kuzey ve doğu kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini bildirdi. Samsun ve Ordu için kuvvetli yağış uyarısı yapılırken, güney bölgelerde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, Türkiye'nin kuzey ve doğu kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava etkili olacak. Akdeniz'in Toroslar kesimi, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Artvin ve Sinop çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek.

Yurdun diğer kesimlerinde ise havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Samsun ve Ordu için kuvvetli yağış uyarısı

Yağışların Samsun ve Ordu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Meteoroloji, kuvvetli yağış nedeniyle meydana gelebilecek ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yıldırım ve yağış sırasında kuvvetli rüzgâra karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini bildirdi.

Orta ve Doğu Karadeniz genelinde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. Çorum dışında Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ve Artvin çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Samsun'da sıcaklığın 31, Rize'de 30, Trabzon'da ise 28 dereceye kadar çıkacağı tahmin ediliyor.

Güneyde termometreler 40 dereceyi gösterecek

Hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normalleri civarında, güney kesimlerde ise normallerin biraz üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Denizli, Antalya, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da sıcaklığın 40 dereceye ulaşacağı tahmin edilirken İzmir ve Muğla'da 38, Adana'da 36 derece bekleniyor.

Marmara'da ise hava az bulutlu ve açık, yer yer parçalı bulutlu olacak. İstanbul'da sıcaklığın 31, Bursa'da 34, Çanakkale ve Kırklareli'nde 35 dereceye ulaşması öngörülüyor.

Ege ve Marmara'da kuvvetli rüzgâr

Rüzgârın genel olarak kuzeyli, güney ve doğu kesimlerde ise güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında rüzgârın saatte 40 ila 60 kilometre hızla kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.

Doğu Anadolu'da sağanak bekleniyor

Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yer yer çok bulutlu hava etkili olacak. Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır ve Erzurum çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Erzurum ve Kars'ta sıcaklığın 26, Van'da 27, Malatya'da ise 35 derece olması öngörülüyor.

İç Anadolu'da parçalı ve az bulutlu hava beklenirken Ankara ve Eskişehir'de sıcaklık 33 dereceye kadar çıkacak. Güneydoğu Anadolu'da ise az bulutlu ve açık hava hakim olacak. Diyarbakır ve Şanlıurfa'da termometrelerin 40 dereceyi göstermesi bekleniyor.