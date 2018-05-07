Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı

07 Mayıs 2018

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son tahminlere göre havanın ülke genelinde çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Genellikle sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek olan yağışların Marmara'nın güney ve doğusu, Batı Karadeniz, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Çankırı, Bayburt, Erzurum, Bingöl, Muş, Bitlis ve Şırnak çevreleri, İzmir'in kuzey kesimleri ile Edremit Körfezi'nde kuvvetli (21-50 Kg/m2.) olması öngörülüyor.

Akşam saatlerine kadar Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı görüleceği, sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın kuzey ve doğusu ile Karadeniz kıyı kesiminde sis ve pus bekleniyor.

Meteoroloji kuvvetli yağışa karşı uyardı

Meteoroloji kuvvetli yağışlar ve fırtına nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu riski, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar v.b.) vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği konusunda uyardı.

Ayrıca bugün akşam saatlerine kadar Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı görüleceği ifade edilen açıklamada görüş mesafesinde ve hava kalitesinde azalma, çamur yağması, insan sağlığı üzerinde olumsuz etkileri gibi hususlar göz önünde bulundurularak dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğinin de altı çizildi.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

İstanbul: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21°C

Ankara: Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19°C

İzmir: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor 23°C

Edirne: Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26°C

Adana: Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28°C

Eskişehir: Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18°C

Konya: Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23°C

Sinop: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerine kadar kuvvetli olması bekleniyor 18°C

Samsun: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18°C

Rize: Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22°C

Erzurum: Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinden itibaren kuvvetli olması bekleniyor 18°C

Diyarbakır: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor 26°C

Gaziantep: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26°C

Şanlıurfa: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29°C