Meteoroloji’den kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan son hava tahmin raporuna göre, Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava beklenirken birçok bölgede yağış, kuvvetli rüzgâr, buzlanma ve çığ tehlikesi öne çıkıyor. Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve batısı ile Batı Karadeniz’in batısında yağmur ve sağanak yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor.

Edirne ve bölgesi sağanak yağışa teslim

Yağışların Edirne, Kırklareli ve Edremit Körfezi çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklenirken, Marmara ve Ege’de güneyli yönlerden esecek rüzgârın zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde 40–70 km/saat hızına ulaşabileceği bildirildi. Yetkililer, ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması konusunda uyardı.

Anadolu'da sis ve pus hakim

İç ve doğu bölgelerde buzlanma, don, pus ve yer yer sis beklenirken, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesinin bulunduğu kaydedildi.

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik öngörülmezken, Güneydoğu Anadolu’da sıcaklıkların mevsim normallerinin altında, diğer bölgelerde ise normallerin üzerinde seyretmeye devam edeceği belirtildi.

Meteoroloji, özellikle kuvvetli yağış, fırtına, buzlanma ve çığ riski bulunan bölgelerde yaşayan vatandaşların tedbirli olmasını istedi.