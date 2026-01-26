Meteoroloji’den kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre, Türkiye’nin kuzey, iç ve batı kesimleri yer yer çok bulutlu olacak. Marmara, Ege ve Batı Akdeniz bölgeleri ile Eskişehir, Düzce, Zonguldak ve Karabük çevrelerinde yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Yağışların özellikle Kıyı Ege, Çanakkale, Balıkesir’in batısı, Burdur’un doğusu ve Antalya çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Meteoroloji, bu bölgelerde sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.

Rüzgarın ise Ege, Batı Akdeniz ve İç Anadolu’nun güneyinde güney yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde saatte 50 ila 90 kilometre hızla esmesi bekleniyor. Güney kesimlerde lodosun etkisini artıracağı belirtilirken, fırtına nedeniyle çatı uçması, ağaç devrilmesi ve deniz ulaşımında aksamalar yaşanabileceği uyarısı yapıldı.

Hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimlerde artmaya devam etmesi, güneydoğu bölgelerde mevsim normallerinin altında, diğer bölgelerde ise normallerin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Meteoroloji, kuvvetli yağış ve rüzgar uyarılarının gün içinde yakından takip edilmesi gerektiğini vurguladı.