Meteoroloji’den kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Türkiye genelinde etkili olması beklenen yağışlı hava sistemi nedeniyle çok sayıda bölge için peş peşe uyarı yayımladı.

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinde hava çok bulutlu seyredecek; Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Doğu Karadeniz ile İstanbul’un kuzey kesimlerinde yağış görülecek.

Yağışların özellikle Güneydoğu Anadolu ile Doğu Akdeniz’de kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde etkili olması beklenirken, Bingöl, Bitlis, Muş, Van’ın güneyi, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde kuvvetli kar yağışı öngörülüyor.

Hatay’da fırtına, güneydoğu’da toz taşınımı

MGM, rüzgarın genel olarak kuzeyli yönlerden hafif ve orta kuvvette eseceğini, ancak Güneydoğu Anadolu’nun güneyinde güney ve güneydoğu yönlerden, Hatay’da ise batı ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına şeklinde etkili olacağını bildirdi. Hatay’da rüzgar hızının yer yer saatte 90 kilometreye kadar çıkabileceği belirtildi.

Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu’da ise yer yer toz taşınımı beklendiği kaydedildi. Yetkililer, ulaşımda aksama, görüş mesafesinde düşüş ve hava kalitesinde bozulma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması çağrısında bulundu.

Yüksek kesimlerde kar, çığ ve kar erimesi riski

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerinde çığ tehlikesi ve kar erimesine bağlı risklerin sürdüğü bildirildi. Özellikle yüksek rakımlı alanlarda bulunan vatandaşların ve sürücülerin dikkatli olması istendi.

Doğu Anadolu’nun doğusunda ise buzlanma ve don olaylarının görülebileceği uyarısı yapıldı.

Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde

Meteoroloji’ye göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Yurt genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Marmara ve Ege’nin büyük bölümünde parçalı ve az bulutlu hava hakim olurken, İstanbul’un kuzey ilçelerinde hafif yağmur geçişleri bekleniyor. İç ve batı bölgelerde ise gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis görülebileceği belirtildi.

En riskli bölgeler neresi?

Günün en dikkat çeken hava olaylarının Güneydoğu Anadolu ile Doğu Akdeniz’de yaşanması bekleniyor. Adana, Mersin ve Hatay’da aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin edilirken, Diyarbakır, Gaziantep, Siirt ve Şanlıurfa çevrelerinde de yerel kuvvetli sağanak yağış öne çıkıyor.