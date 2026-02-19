Meteoroloji’den kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı: Sıcaklık batıda artarken doğuda düşüşe geçecek! 19 Şubat 2026 hava durumu

Meteoroloji’den çok sayıda bölge için uyarı geldi. Karadeniz’de kuvvetli yağış, Batı Karadeniz ve Batı Akdeniz’de fırtına, Doğu Anadolu’da buzlanma ve çığ tehlikesi, Güneydoğu’da ise toz taşınımı bekleniyor. Sıcaklık batıda artarken iç ve doğu kesimlerde düşüş yaşanacak.

Yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu hava

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Batı ve Doğu Karadeniz ile Orta Karadeniz kıyıları, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Ankara’nın kuzeyi, Sivas, Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinde aralıklı yağış bekleniyor.

Yağışların kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç bölgelerde ise karla karışık yağmur şeklinde görülmesi tahmin ediliyor. Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer kar yağışı etkili olacak.

Karadeniz’de kuvvetli yağış uyarısı

Artvin kıyıları ile Rize çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Fırtına ve kuvvetli rüzgar bekleniyor

Batı Karadeniz kıyıları ile Batı Akdeniz’de rüzgarın kuzey yönlerden 50-70 km/saat hızla kuvvetli esmesi öngörülüyor. Çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı uyarı yapıldı.

Rüzgarın ülke genelinde ise çoğunlukla güneyli ve batılı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği bildirildi.

Doğu Anadolu’da buzlanma ve çığ tehlikesi

Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Ayrıca Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve eğimli alanlarında çığ ve kar erimesi riski bulunuyor.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi genelinde toz taşınımı görülecek. Bu durumun hava kalitesinde düşüşe ve çamur şeklinde yağışa yol açabileceği belirtildi.

Sıcaklık batıda artıyor, doğuda düşüyor

Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı, iç ve doğu bölgelerde ise 2 ila 4 derece azalacağı tahmin ediliyor. Diğer bölgelerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Bölge bölge hava durumu

Marmara ve Ege: Parçalı ve çok bulutlu hava etkili.

Akdeniz: Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinde sabah saatlerinde sağanak görülecek.

İç Anadolu: Ankara’nın kuzeyi ve Sivas çevrelerinde aralıklı yağış var.

Karadeniz: Bölge genelinde yağışlı hava hakim, Rize ve Artvin kıyılarında kuvvetli yağış bekleniyor.

Doğu Anadolu: Karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı; buzlanma ve çığ riski mevcut.

Güneydoğu Anadolu: Sağanak yağış ve toz taşınımı etkili olacak.